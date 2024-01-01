Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Kegiatan Seru Siswa Taruna Nusantara saat Kerjakan Tugas Bahasa Indonesia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:10 WIB
Ini Kegiatan Seru Siswa Taruna Nusantara saat Kerjakan Tugas Bahasa Indonesia
Kegiatan Seru Belajar Bahasa Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan seru siswa Taruna Nusantara saat mengerjakan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan saat Pj Gubernur Sulawesi Sulawesi Bahtiar Baharuddin menerima audiensi siswa Taruna Nusantara di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Rabu, 27 Desember 2023.

Siswa yang turut hadir dalam tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk mewawancarai tokoh nasional yang ada di Sulawesi Selatan, daerah asal para siswa Taruna Nusantara.

Sederet pertanyaan yang disampaikan yakni seperti memimpin anggota dalam mendukung program untuk masyarakat wilayah, dan bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang kecil hingga besar, dan lain - lain.

Bahtiar ditanya oleh delapan orang siswa Taruna Nusantara yang seolah-olah para siswa tersebut host pemandu acara talkshow.

Menjawab pertanyaan para siswa Taruna Nusantara, Bahtiar memberikan jawaban dengan jelas dan mudah dipahami.

"Kami setahun ini, kita arahkan ke hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sulawesi Selatan ini potensinya ada di bidang pertanian, perkebunan, pertenakan dan kelautan. Ini potensi kita, kita luas sekali dan memang masyakat kita sebagian besar bekerja di situ," ujar Bahtiar.

Bahtiar memberikan suatu pesan kepada para siswa Taruna Nusantara. "Kalau bekerja ikhlas, dan tetap selalu rendah hati apapun capaiannya dan selalu upayakan terbaik, baik di sekolah. Lakukan sesuatu dengan ikhlas, jangan karena mau dipuji atau mendapatkan penghargaan," katanya.

Halaman:
1 2
