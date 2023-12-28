Ini Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024

JAKARTA – Prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024 menarik untuk disimak. Universitas Brawijaya Malang (Unibraw) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling banyak diincar oleh para calon mahasiswa. Untuk dapat masuk menjadi mahasiswa UB, para calon mahasiswa dapat masuk melalui beberapa jalur, salah satunya adalah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

SNBP adalah jalur seleksi yang menggunakan komponen nilai rerata rapor mata pelajaran, sehingga menarik untuk melihat berapa rata-rata nilai rapor agar dapat masuk menjadi mahasiswa UNIBRAW. SNBP menjadi salah satu jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang ditentukan berdasarkan nilai akademik siswa atau nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan oleh PTN. Faktor kelulusan jalur SNBP ditentukan melalui nilai rata-rata rapor SMA atau setara terdiri dari semua mata pelajaran semester 1 hingga 5, dengan pemberian bobot minimal sebesar 50 persen, kecuali untuk nilai mata pelajaran muatan lokal.

UNIBRAW sendiri hadir sebagai salah satu PTN yang mengundang banyak minat para calon mahasiswa untuk menempuh studi di universitas yang terletak di Malang, Jawa Timur tersebut. Melansir dari laman resmi Universitas Brawijaya, Kamis (28/12/2023), menurut lembaga pemeringkatan Webometrics, pada bulan Juli 2023, UNIBRAW berada pada peringkat 4 di Indonesia dan 797 di dunia.

Pada SNBP 2023, terdapat 26.487 peserta yang mendaftarkan diri mereka ke UNIBRAW. Tetapi, UNIBRAW hanya menerima sebanyak 5.380 mahasiswa baru program Sarjana melalui jalur SNBP 2023.

Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP Unibraw Malang

Dilansir dari akun Instagram @pejuangmasukptn pada Kamis (28/12/2023), berikut adalah prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP di Universitas Brawijaya untuk berbagai jurusan.

Kelompok Prodi Peminatan Saintek Unibraw

Agribisnis: 89,67

Agrobisnis Perikanan: 84,38

Agroteknologi: 89,07

Arsitektur: 88,66

Biologi: 86,58

Bioteknologi: 87,21

Budidaya Perairan: 85,28

Desain Grafis: 83,00

Farmasi: 89,20

Fisika: 83,87

Ilmu Aktuaria: 87,26

Ilmu Gizi: 89,08

Ilmu Kelautan: 84,68

Ilmu Keperawatan: 89,81

Instrumentasi: 83,37

Kebidanan: 87,65

Kedokteran: 89,92

Kehutanan: 85,72

Kimia: 86,32