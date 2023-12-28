Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |20:04 WIB
Ini Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024
Prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024 (Foto: UB)
A
A
A

 

JAKARTA – Prediksi rata-rata nilai rapor lolos Unibraw Malang untuk SNBP 2024 menarik untuk disimak. Universitas Brawijaya Malang (Unibraw) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling banyak diincar oleh para calon mahasiswa. Untuk dapat masuk menjadi mahasiswa UB, para calon mahasiswa dapat masuk melalui beberapa jalur, salah satunya adalah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

SNBP adalah jalur seleksi yang menggunakan komponen nilai rerata rapor mata pelajaran, sehingga menarik untuk melihat berapa rata-rata nilai rapor agar dapat masuk menjadi mahasiswa UNIBRAW. SNBP menjadi salah satu jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang ditentukan berdasarkan nilai akademik siswa atau nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan oleh PTN. Faktor kelulusan jalur SNBP ditentukan melalui nilai rata-rata rapor SMA atau setara terdiri dari semua mata pelajaran semester 1 hingga 5, dengan pemberian bobot minimal sebesar 50 persen, kecuali untuk nilai mata pelajaran muatan lokal.

 BACA JUGA:

UNIBRAW sendiri hadir sebagai salah satu PTN yang mengundang banyak minat para calon mahasiswa untuk menempuh studi di universitas yang terletak di Malang, Jawa Timur tersebut. Melansir dari laman resmi Universitas Brawijaya, Kamis (28/12/2023), menurut lembaga pemeringkatan Webometrics, pada bulan Juli 2023, UNIBRAW berada pada peringkat 4 di Indonesia dan 797 di dunia.

Pada SNBP 2023, terdapat 26.487 peserta yang mendaftarkan diri mereka ke UNIBRAW. Tetapi, UNIBRAW hanya menerima sebanyak 5.380 mahasiswa baru program Sarjana melalui jalur SNBP 2023.

Prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP Unibraw Malang

Dilansir dari akun Instagram @pejuangmasukptn pada Kamis (28/12/2023), berikut adalah prediksi rata-rata nilai rapor lolos SNBP di Universitas Brawijaya untuk berbagai jurusan.

 BACA JUGA:

Kelompok Prodi Peminatan Saintek Unibraw

Agribisnis: 89,67

Agrobisnis Perikanan: 84,38

Agroteknologi: 89,07

Arsitektur: 88,66

Biologi: 86,58

Bioteknologi: 87,21

Budidaya Perairan: 85,28

Desain Grafis: 83,00

Farmasi: 89,20

Fisika: 83,87

Ilmu Aktuaria: 87,26

Ilmu Gizi: 89,08

Ilmu Kelautan: 84,68

Ilmu Keperawatan: 89,81

Instrumentasi: 83,37

Kebidanan: 87,65

Kedokteran: 89,92

Kehutanan: 85,72

Kimia: 86,32

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/519/3057765/universitas_brawijaya-0lW4_large.jpg
Viral Acara Dugem di Kampus, Universitas Brawijaya: Hanya untuk Menarik Maba ke UKM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/65/3057640/viral-pengenalan-ukm-mahasiswa-baru-universitas-brawijaya-dengan-musik-dj-1FMmN9PpPw.jpg
Viral Pengenalan UKM Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya dengan Musik DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/65/3033411/dosen-ub-olah-limbah-pisang-dan-enceng-gondok-untuk-tingkatkan-produktivitas-padi-2wVT0Ybcw8.jpg
Dosen UB Olah Limbah Pisang dan Enceng Gondok untuk Tingkatkan Produktivitas Padi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021956/bikin-nyaman-mahasiswa-universitas-brawijaya-modernisasi-fasilitas-perpustakaan-h0AW25cjmq.jfif
Bikin Nyaman Mahasiswa, Universitas Brawijaya Modernisasi Fasilitas Perpustakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/65/3021954/gelagat-mencurigakan-dosen-ub-malang-yang-dilaporkan-hilang-2-minggu-iCNjQ5zhvG.jpg
Gelagat Mencurigakan Dosen UB Malang yang Dilaporkan Hilang 2 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/65/3021637/dosen-universitas-brawijaya-dilaporkan-hilang-kontak-secara-misterius-selama-dua-minggu-zQWJXfSwU5.jpg
Dosen Universitas Brawijaya Dilaporkan Hilang Kontak Secara Misterius Selama Dua Minggu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement