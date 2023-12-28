Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024

JAKARTA - Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024 harus diperhatikan oleh calon mahasiswa IPB. Biasanya, rata-rata nilai rapor merupakan salah satu faktor penentu yang signifikan dalam seleksi masuk IPB. Namun, nilai ini bisa bervariasi tergantung pada program studi dan tahun penerimaan.

Calon mahasiswa yang memiliki rata-rata nilai rapor yang tinggi memiliki keunggulan dalam persaingan. Dikutip dari akun instagram milik @kejarptn.id, Rabu (27/12/2023) berikut prediksi rata-rata nilai rapor dari beberapa program studi untuk lolos IPB SNBP 2023.

Arsitektur Lanskap, rata-rata nilai rapor : 92,20

Ilmu dan Teknologi Kelautan : 91,25

Ekowisata : 89,47

Manajemen Industri : 88,21

Teknik Pertanian dan Biosistem : 91,55

Teknik dan Manajemen Lingkungan : 87,86

Proteksi Tanaman : 90,61

Akuntansi : 89,60

Ekonomi Syariah : 91,90

Biokimia : 91,32

Ilmu Gizi : 93,62

Matematika : 91,49

Statistika dan Sains data : 92,85