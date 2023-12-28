Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |10:44 WIB
Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024
Prediksi rata-rata nilai rapor lolos IPB SNBP 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024 harus diperhatikan oleh calon mahasiswa IPB. Biasanya, rata-rata nilai rapor merupakan salah satu faktor penentu yang signifikan dalam seleksi masuk IPB. Namun, nilai ini bisa bervariasi tergantung pada program studi dan tahun penerimaan.

Calon mahasiswa yang memiliki rata-rata nilai rapor yang tinggi memiliki keunggulan dalam persaingan. Dikutip dari akun instagram milik @kejarptn.id, Rabu (27/12/2023) berikut prediksi rata-rata nilai rapor dari beberapa program studi untuk lolos IPB SNBP 2023.

 BACA JUGA:

Prediksi Rata-rata Nilai Rapor Lolos IPB SNBP 2024

Arsitektur Lanskap, rata-rata nilai rapor : 92,20

Ilmu dan Teknologi Kelautan : 91,25

Ekowisata : 89,47

Manajemen Industri : 88,21

Teknik Pertanian dan Biosistem : 91,55

Teknik dan Manajemen Lingkungan : 87,86

Proteksi Tanaman : 90,61

Akuntansi : 89,60

Ekonomi Syariah : 91,90

Biokimia : 91,32

Ilmu Gizi : 93,62

Matematika : 91,49

Statistika dan Sains data : 92,85

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896/kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/65/3073415/ipb-university-didapuk-sebagai-perguruan-tinggi-terbaik-indonesia-s-sdgs-action-awards-2024-9w3R30mCkh.jpg
IPB University Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2024 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/65/3051173/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-resmi-dilantik-jokowi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-HEGwQRSz2C.png
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/65/3045571/mahasiswa-baru-tewas-gantung-diri-ipb-tegaskan-pengenalan-kampus-jauh-dari-perpeloncoan-bP4frZ3BnT.png
Mahasiswa Baru Tewas Tergantung, IPB Tegaskan Pengenalan Kampus Jauh dari Perpeloncoan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/65/3039643/ipb-jalin-kerja-sama-dengan-kampus-top-australia-I18ZSCwH4i.jpg
IPB Jalin Kerja Sama dengan Kampus Top Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/65/3038747/ipb-university-of-tasmania-tingkatkan-kapasitas-dosen-dan-peneliti-VPgYWvA7vD.png
IPB-University of Tasmania Tingkatkan Kapasitas Dosen dan Peneliti
Telusuri berita edukasi lainnya
