Ini 5 Tips Tak Gugup saat Sidang Kelulusan, Nilai Dijamin A

JAKARTA - Biasanya, mahasiswa seringkali merasa cemas saat memasuki ruang sidang di depan para penguji. Suasana yang tegang terkadang membuat otak buntu saat menjawab pertanyaan penguji. Padahal, jika tenang dan lancar, tak menutup kemungkinan peluang dapat nilai A pasti di tangan.

Sidang kelulusan merupakan momen penting dalam perjalanan pendidikan. Saat menghadapi sidang, banyak siswa merasa gugup dan cemas.

Namun, ada beberapa tips yang dapat membantu mengatasi rasa gugup tersebut dan tampil percaya diri di depan penguji. Dilansir dari laman BAKAI Universitas Medan Area, Rabu (27/12/2023) berikut adalah lima tips efektif agar tidak gugup saat sidang kelulusan. Nilai A pasti di tangan.

BACA JUGA:

Tips Tak Gugup saat Sidang

1. Persiapkan Diri dengan Matang

Persiapkan diri secara matang sebelum sidang kelulusan. Baca ulang tugas akhir atau skripsi dan pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh penguji. Jika ada bagian yang kurang jelas, perbaiki sebelumnya agar anda dapat menjelaskannya dengan baik. Persiapkan juga presentasi atau rangkuman singkat untuk membantu memandu pembicaraan.

2. Latihan Berbicara di Depan Cermin

Coba lakukan latihan berbicara di depan cermin untuk meningkatkan kepercayaan diri. Latihan ini membantu mengenali ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang sesuai dengan konten presentasi anda. Selain itu, dengan melatih suara dan intonasi, anda dapat membuat presentasi terdengar lebih meyakinkan.

3. Ajak Teman atau Keluarga untuk Berperan Sebagai Penguji

Minta bantuan teman atau anggota keluarga untuk berperan sebagai penguji dan memberikan umpan balik. Latihan ini dapat membantu anda familiar dengan dinamika sidang dan mengurangi kecemasan. Menerima umpan balik juga memungkinkan anda untuk meningkatkan presentasi dan respons terhadap pertanyaan.