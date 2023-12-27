Inilah Alasan Siswa Praja IPDN Selalu Pakai Seragam yang Ketat

JAKARTA - Inilah alasan siswa praja IPDN selalu pakai seragam yang ketat. Hal ini merupakan salah satu yang sudah biasa dilakukan para siswa dalam menggunakan seragam sekolahnya pas di badan.

Selain itu inilah alasan siswa Praja IPDN selalu pakai seragam yang ketat dikarenakan sesuai dengan aturan Permendagri No.46 yang mengatur mengenai Kehidupan Pra (Petadupra) yang salah satunya harus memiliki seragam sesuai dengan bentuk badan.

Apalagi seragam seorang praja memang harus elegan dan tidak boleh ada lipatannya agar tidak terlihat kusut saat memakainnya.

Selain itu inilah alasan siswa Praja IPDN selalu pakai seragam yang ketat:

1. Peraturan Penggunaan Seragam

Dalam lembaga kedinasan biasanya mempunyai aturannya masing-masing. Peraturan mengenai penggunaan seragam kedinasan pada umumnya sama, yaitu harus sesuai dengan postur tubuh. Sebenarnya penggunaan seragam tersebut bukannya ketat, namun pas di postur tubuh.

Penggunaan seragam atau baju dinas tidak boleh longgar dan tidak boleh terlalu ketat juga, jadi ketika dilihat maka akan terkesan rapi dan berwibawa.