Terlalu Banyak Makan Pisang Tak Baik untuk Tubuh, Ini Alasannya Secara Ilmiah

JAKARTA - Buah pisang merupakan buah yang kaya kalori. Hampir setiap usia suka makan buah ini. Tapi jangan terlalu banyak ya! Karena menurut penelitian, mengonsumsi pisang kebanyakan tak baik untuk tubuh. Benarkah?

Mengapa Tidak Baik Makan Pisang Setiap Hari?

Dilansir dari Science Times, Selasa (26/12/2023), tidak ada aturan pasti mengenai makan pisang, namun kebanyakan orang boleh mengonsumsinya satu atau dua kali sehari. Ingatlah bahwa mereka mengandung cukup banyak karbohidrat, jadi memakannya dengan protein atau lemak juga akan membantu menjaga kestabilan kadar gula darah.

Menurut Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal (NIDDK), penderita penyakit ginjal kronis harus membatasi asupan pisang dan makanan lain yang tinggi potasium untuk mencegah kerusakan pada jantung dan ginjal. Kondisi yang disebut hiperkalemia, atau terlalu banyak kalium dalam tubuh, bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan pisang atau makanan tinggi kalium lainnya.

Berikut ini lebih banyak masalah kesehatan yang bisa timbul karena terlalu banyak makan pisang:

1. Mual

Meskipun potasium memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh, konsumsi potasium berlebihan meningkatkan kemungkinan efek samping negatif.

2. Sakit kepala

Bahan kimia phenylethylamine dan tyramine yang terdapat pada pisang dapat meningkatkan aliran darah ke otak, yang dapat menyebabkan sakit kepala. Sebaiknya hindari makan pisang yang terlalu matang karena kadar tiraminnya meningkat seiring dengan kematangan pisang.

3. Masalah pencernaan

Meskipun mengonsumsi terlalu banyak serat dapat menyebabkan masalah pencernaan, termasuk sakit perut, mual, muntah, kembung, dan gas, pisang adalah metode yang sangat baik untuk meningkatkan asupan serat.

4. Lonjakan gula darah

Penderita diabetes harus mengonsumsi makanan seimbang yang terdiri dari ketiga makronutrien (protein, lemak, dan karbohidrat). Minum pisang dalam jumlah berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ini sehingga menyebabkan fluktuasi gula darah.

5. Pertambahan berat badan

Makan terlalu banyak pisang dapat menyebabkan penambahan berat badan karena mengandung lebih banyak kalori dan karbohidrat dibandingkan buah lainnya.