Ahli Dermatologi Ungkap Efektivitas Kolagen dengan Kesehatan Kulit

JAKARTA – Pernah mendengar tentang kolagen? Kandungan yang satu ini semakin populer seiring terutama di dunia kecantikan. Kolagen banyak terdapat di kosmetik maupun minuman. Apa itu kolagen?

Dokter Dermatologi, dr Arini widodo, berharap perempuan Indonesia dapat memaksimalkan perawatan kulit dari dalam. Dokter Arini menambahkan ukuran molekul kolagen sangat menentukan keefektivitasan kinerja kolagen terhadap tubuh.

“Kolagen tripeptida yang memiliki ukuran molekul 300-500 Dalton akan lebih cepat diserap oleh pencernaan yang kemudian dibawa pembuluh darah untuk disebarkan ke organ tubuh seperti kulit,” ucap dr Arini kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Di sisi lain, dengan memastikan produk memiliki kandungan rendah gula, minuman kolagen juga aman untuk dikonsumsi. Sebab, sebagaimana diketahui minuman yang memiliki kandungan gula berlebihan sangat tidak baik untuk kesehatan, terlebih akan memberikan efek tidak baik kepada kulit.