Mengapa Banyak Laron Setelah Hujan? Ini Alasannya

JAKARTA - Setelah hujan terutama di malam hari, tentunya kamu sering menemukan laron berkumpul di sekitar cahaya. Mengapa demikian?

Pernahkah kamu mempertanyakan kenapa laron selalu muncul saat menjelang hujan ataupun saat malam hari? Dilansir dari sosial resmi Instagram kemendibud.ri, Sabtu (23/12/2023) laron sebenarnya adalah rayap tanah yang bermetamorfosis.

Sarang mereka berada di bawah tanah, mereka mencari tempat yang lebih hangat. Sehingga tak heran jika saat musim hujan, laron akan keluar dari sarangnya karena kondisi sarangnya yang lembab dan dingin.

Saat keluar sarangnya, laron akan mencari tempat yang lebih hangat, seperti lampu bohlam yang menyalat disaat malam hari. Ini sebabnya mengapa laron keluar setelah hujan ataupun menjelang hujan.