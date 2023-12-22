Hari Ibu 2023: Peran Ganda Ibu Cerdas Dorong Buah Hati Lebih Pintar dan Produktif

JAKARTA – Setiap tahun pada tanggal 22 Desember, kita merayakan Hari Ibu. Menarik jika melihat kaitan antara bagaimana peran ganda ibu dalam mendidik anak sekaligus menjadi seorang wanita karier.

Pada tahun 2023 ini, kita merayakan Hari Ibu Nasional ke-95. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, menarik untuk melihat bagaimana mereka dapat menjalankan dua perannya, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita karier.

Melansir dari laman Nature, Jumat (22/12/2023), terdapat sebuah penelitian yang menghubungkan antara keterlibatan orangtua dan kinerja akademik anak. Penelitian diambil berdasarkan hasil tanggapan dari 10.445 orang tua.

Lantas menjadi sebuah pertanyaan bagaimana peran seorang wanita karier dalam mengasuh anak mereka. Dimana ada kesibukan pekerjaan bagi mereka, namun di satu sisi mereka juga harus menjalankan peran mereka sebagai seorang ibu.

Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa banyak responden (laki-laki dan perempuan) yang memainkan peran ganda, harus mengorbankan salah satu kewajibannya. Produktivitasnya dalam pekerjaan ataupun waktunya dalam mengasuh anak.

Tetapi yang menarik adalah ketika hasil penelitian menunjukan bahwa seorang wanita karier dapat memiliki produktivitas yang hampir sama dengan keterlibatan seorang wanita sebagai seorang ibu yang mengasuh anaknya.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa peran seorang ibu menjadi peran yang begitu penting bagi produktivitas pendidikan anak.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa perempuan masih melibatkan diri dalam tugas pengasuhan sehari-hari lebih banyak dibandingkan laki-laki meskipun mereka juga aktif bekerja.

Itu adalah sebuah reaksi alami ketika seorang ibu yang bekerja masih tetap dapat menjalankan perannya sebagai seorang ibu.

Ketika sudah lelah dengan pekerjaan mereka, tetapi ketika ibu pulang ke rumah dan bertemu dengan anaknya, mereka akan secara alami kembali memainkan peran pengasuh dan pengajar bagi anak-anaknya. Ibu tetap mau mengasuh dan mengajarkan anak-anaknya meskipun mereka juga turut memainkan peran wanita karier dalam kesehariannya.

Terlepas dari temuan ini, perlu dicatat bahwa hasil penelitian ini bersifat korelasional dan dapat dipengaruhi oleh bias non-respons. Namun, hasil ini memberikan dasar untuk memahami hubungan antara peran orang tua dengan tingkat akademis anak.

Mengutip dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam menyeimbangkan perannya, seorang ibu perlu memanajemeni waktu mereka dalam mendidik anak dan bekerja, menjaga pola hidup dan emosional, menjalin komunikasi yang baik, serta mengatur keuangan dengan tepat.

Peran ibu begitu penting bagi kita semua. Kita dapat melihat bagaimana mereka begitu piawai dalam memainkan peran ganda ketika menjadi seorang wanita karir, namun di satu sisi dapat tetap mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Tidak hanya itu, kedua perannya tersebut juga dapat dijalani dengan sama baiknya.