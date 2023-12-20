Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Armadillo, Mirip Hewan Trenggiling yang Dikaitkan dengan Penyakit Kusta

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |16:24 WIB
Mengenal Armadillo, Mirip Hewan Trenggiling yang Dikaitkan dengan Penyakit Kusta
Hewan armadillo dikaitkan dengan penyakit kusta (Foto: Science Times)
A
A
A


JAKARTA - Pernah dengar hewan armadillo? Sering juga disebut trenggiling. Ternyata armadillo bisa membawa dan menyebarkan penyakit.

Dilansir dari Science Times, Rabu (20/12/2023) hewan ini bernama armadillo, berbeda dengan trenggiling yang kita kenal. Trenggiling sendiri turunan dari ordo Pholidota dan famili Mantidae. Sedangkan armadillo ini masuk dalam ordo cingulata dan famili Chlamyphoridae ataupun Dasypodidae.

 BACA JUGA:

Mengapa? Penyakit apa yang dibawanya?

Para ahli berspekulasi bahwa hewan ini bisa membawa penyakit kusta. Walaupun demikian, beberapa kelompok peneliti lain mengklaim bahwa hewan tersebut tidak membawa penyakit karena bukti yang ada hanya sedikit. Penelitian ini merupakan atas inisiasi kasus kusta yang semakin banyak di Florida.

Dr. Jessica Fairley yang berasal dari Emory University School of Medicine, percaya bahwa kontak antara manusia dan hewan armadillo ini menjadi faktor penyebabnya. “Peningkatan kasus di Florida ini memberitahu kita bahwa ini tidak seperti wabah,” kata Jessica, Direktur Program Penyakit Hansen di Rumah Sakit Universitas Emory Midtown.

“Kita perlu memperhatikan kesehatan lingkungan kita dan cara kita berinteraksi dengan lingkungan,” katanya.

 BACA JUGA:

Tetapi teori tersebut tidak sesuai dengan Brett DeGregorio, seorang biologist hewan liar di Michigan state University dalam USGS Michigan Coperative Research Unit. Ia berpendapat bahwa Armadillos tidak memiliki peran sebesar itu. Tetapi menurutnya armadillos menjadi “kambing hitam” akan wabah kusta yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement