Mengenal Armadillo, Mirip Hewan Trenggiling yang Dikaitkan dengan Penyakit Kusta





JAKARTA - Pernah dengar hewan armadillo? Sering juga disebut trenggiling. Ternyata armadillo bisa membawa dan menyebarkan penyakit.

Dilansir dari Science Times, Rabu (20/12/2023) hewan ini bernama armadillo, berbeda dengan trenggiling yang kita kenal. Trenggiling sendiri turunan dari ordo Pholidota dan famili Mantidae. Sedangkan armadillo ini masuk dalam ordo cingulata dan famili Chlamyphoridae ataupun Dasypodidae.

Mengapa? Penyakit apa yang dibawanya?

Para ahli berspekulasi bahwa hewan ini bisa membawa penyakit kusta. Walaupun demikian, beberapa kelompok peneliti lain mengklaim bahwa hewan tersebut tidak membawa penyakit karena bukti yang ada hanya sedikit. Penelitian ini merupakan atas inisiasi kasus kusta yang semakin banyak di Florida.

Dr. Jessica Fairley yang berasal dari Emory University School of Medicine, percaya bahwa kontak antara manusia dan hewan armadillo ini menjadi faktor penyebabnya. “Peningkatan kasus di Florida ini memberitahu kita bahwa ini tidak seperti wabah,” kata Jessica, Direktur Program Penyakit Hansen di Rumah Sakit Universitas Emory Midtown.

“Kita perlu memperhatikan kesehatan lingkungan kita dan cara kita berinteraksi dengan lingkungan,” katanya.

Tetapi teori tersebut tidak sesuai dengan Brett DeGregorio, seorang biologist hewan liar di Michigan state University dalam USGS Michigan Coperative Research Unit. Ia berpendapat bahwa Armadillos tidak memiliki peran sebesar itu. Tetapi menurutnya armadillos menjadi “kambing hitam” akan wabah kusta yang ada.