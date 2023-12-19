7 Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Raih Akreditasi Internasional

JAKARTA - Tujuh program studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran berhasil meraih akreditasi internasional dari lembaga akreditasi internasional Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study Programs (AQAS) yang berbasis di Jerman.

Akreditasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil pertemuan AQAS Standing Commission yang digelar pada 4 Desember 2023 lalu.

Tujuh program studi Fikom Unpad yang terakreditasi internasional AQAS, yaitu Sarjana Ilmu Komunikasi, Perpustakaan dan Sains Informasi, Hubungan Masyarakat, Manajemen Komunikasi, Jurnalistik, Magister Ilmu Komunikasi, dan Doktor Ilmu Komunikasi.

Dekan Fikom Unpad, Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, perolehan akreditasi internasional tersebut merupakan salah satu ikhtiar dalam upaya peningkatan kualitas, mutu pelayanan, hingga kualitas pembelajaran kepada mahasiswa. Diharapkan, mutu pembelajaran di fakultas dari prodi jadi jauh lebih baik.

“Dari niatan itu, kita harus komprehensif perbaiki banyak hal, dan akreditasi ini jadi salah satu ouput-nya,” kata Dadang, Rabu (19/12/2023).

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, proses persiapan akreditasi internasional AQAS menempuh jalan panjang. Dimulai dari asesmen internal untuk menilai sejauh mana posisi Fikom Unpad saat itu, bagaimana kekuatan dan kelemahan, serta apa yang sudah dan perlu dikembangkan. Selanjutnya, persiapan penyusunan naskah dan diskusi dengan para ahli yang sudah punya pengalaman melakukan akreditasi internasional.