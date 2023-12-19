Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Aturan Terbaru Syarat Usia SNBT 2024 Khusus untuk Lulusan Paket C

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |12:23 WIB
Ini Aturan Terbaru Syarat Usia SNBT 2024 Khusus untuk Lulusan Paket C
Ini aturan SNPMB 2024 untuk lulusan paket C (Foto: Marieska Harya Virdhani)
JAKARTA - Ada aturan terbaru dalam pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK-SNBT) 2024. Aturan syarat usia diberlakukan untuk lulusan paket C.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan perubahan batas umur maksimal untuk peserta didik dan lulusan Paket C dalam mengikuti UTBK-SNBT atau Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional. Berdasarkan Tes tahun 2024 yaitu batas umur maksimal pada Paket C dari 22 tahun menjadi 25 tahun.

 BACA JUGA:

“Kebijakan ini menyesuaikan dan kembali pada persyaratan tahun sebelumnya,” kata Ketua Umum SNPMB 2024 Ganefri dalam keterangan resmi kepada Okezone, Selasa (19/12/2023).

 BACA JUGA:

Dengan demikian, persyaratan peserta UTBK-SNBT 2024 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK sederajat kelas 12 (kelas terakhir) pada tahun 2024 atau siswa lulusan SMA/SMK/MA/MAK sederajat tahun 2022 dan 2023;

