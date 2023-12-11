Penelitian Ungkap Pola Makan Unik Dinosaurus Jenis Tyrannosaurus

JAKARTA – Terdapat sebuah penemuan yang mengungkapkan bahwa makanan terakhir tyrannosaurus berusia 75 juta tahun adalah dua bayi dinosaurus. Penemuan tersebut mengejutkan banyak pihak sekaligus mengungkapkan adanya perubahan pola makan ontogeni dinosaurus sesaat sebelum spesies tersebut punah.

Melansir dari laman The Science Times, Selasa (12/12/2023), para ahli telah menemukan sebuah temuan bukti yang menunjukan bahwa tyrannosaurus mengalami perubahan pola makan seiring bertambahnya usia. Temuan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap gorgosaurus remaja.

Gorgosaurus sendiri merupakan salah satu spesimen dinosaurus yang merupakan sepupu dekat dari T-rex. Gorgosaurus yang ditemukan berusia sekitar tujuh tahun, menjadikannya remaja dalam hal perkembangan. Ketika mati, gorgosaurus akan mempunyai berat sekitar 330 kilogram, atau sepersepuluh dari berat orang dewasa dan memiliki panjang sekitar empat meter.

Dalam laporannya, dituliskan bahwa telah ditemukan anggota badan dari dua bayi mirip burung, kelabang, yang terlihat di bawah tulang rusuk gorgosaurus remaja tersebut. Dalam temuan sebelumnya, para peneliti menemukan sebuah fosil yang menunjukan seperti bekas gigitan gigi T-rex yang jelas pada tulang dinosaurus. Melalui temuan tersebut juga yang menunjukan bagaimana gorgosaurus raksasa menyerang dan memangsa dinosaurus herbivora besar yang hidup di antara kawanannya.

Menurut Dr. Francois Therrien dari Royal Tyrrell Museum of Palaeontology yang dilansir melalui laman yang sama, menurutnya gorgosaurus dewasa adalah pemakan sembarangan yang menerkam mangsanya yang berukuran besar dengan cara mencakar dan menggigit tulangnya. Sebuah penemuan yang ditemukan pada 2009 lalu di Alberta Badlands, tempat berburu fosil dinosaurus, menunjukan kebiasaan makan yang berbeda pada dinosaurus remaja. Di saat dinosaurus dewasa menggigit dan mencakar mangsanya menggunakan gigi pembunuhnya, dinosaurus remaja cenderung untuk memilih dan membedah mangsanya. Ini adalah sebuah bentuk strategi yang dilakukan oleh dinosaurus remaja dalam membunuh mangsanya.