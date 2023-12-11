Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Penelitian Ungkap Pola Makan Unik Dinosaurus Jenis Tyrannosaurus

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |06:11 WIB
Penelitian Ungkap Pola Makan Unik Dinosaurus Jenis Tyrannosaurus
Gorgosaurus diteliti dan dikaitkan dengan tyrannosaurus (Foto: The Dinosaur Database)
A
A
A

JAKARTA – Terdapat sebuah penemuan yang mengungkapkan bahwa makanan terakhir tyrannosaurus berusia 75 juta tahun adalah dua bayi dinosaurus. Penemuan tersebut mengejutkan banyak pihak sekaligus mengungkapkan adanya perubahan pola makan ontogeni dinosaurus sesaat sebelum spesies tersebut punah.

Melansir dari laman The Science Times, Selasa (12/12/2023), para ahli telah menemukan sebuah temuan bukti yang menunjukan bahwa tyrannosaurus mengalami perubahan pola makan seiring bertambahnya usia. Temuan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap gorgosaurus remaja.

Gorgosaurus sendiri merupakan salah satu spesimen dinosaurus yang merupakan sepupu dekat dari T-rex. Gorgosaurus yang ditemukan berusia sekitar tujuh tahun, menjadikannya remaja dalam hal perkembangan. Ketika mati, gorgosaurus akan mempunyai berat sekitar 330 kilogram, atau sepersepuluh dari berat orang dewasa dan memiliki panjang sekitar empat meter.

Dalam laporannya, dituliskan bahwa telah ditemukan anggota badan dari dua bayi mirip burung, kelabang, yang terlihat di bawah tulang rusuk gorgosaurus remaja tersebut. Dalam temuan sebelumnya, para peneliti menemukan sebuah fosil yang menunjukan seperti bekas gigitan gigi T-rex yang jelas pada tulang dinosaurus. Melalui temuan tersebut juga yang menunjukan bagaimana gorgosaurus raksasa menyerang dan memangsa dinosaurus herbivora besar yang hidup di antara kawanannya.

 BACA JUGA:

Menurut Dr. Francois Therrien dari Royal Tyrrell Museum of Palaeontology yang dilansir melalui laman yang sama, menurutnya gorgosaurus dewasa adalah pemakan sembarangan yang menerkam mangsanya yang berukuran besar dengan cara mencakar dan menggigit tulangnya. Sebuah penemuan yang ditemukan pada 2009 lalu di Alberta Badlands, tempat berburu fosil dinosaurus, menunjukan kebiasaan makan yang berbeda pada dinosaurus remaja. Di saat dinosaurus dewasa menggigit dan mencakar mangsanya menggunakan gigi pembunuhnya, dinosaurus remaja cenderung untuk memilih dan membedah mangsanya. Ini adalah sebuah bentuk strategi yang dilakukan oleh dinosaurus remaja dalam membunuh mangsanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement