Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ikut SNPMB 2024, Cek Peluang Diterima di PTN Lewat 3 Jalur dan Biaya Tes

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:31 WIB
Ikut SNPMB 2024, Cek Peluang Diterima di PTN Lewat 3 Jalur dan Biaya Tes
Cek peluang lolos SNPMB 2024 (Foto: Marieska Harya Virdhani)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 akan segera digelar. Harapan dan impian bisa meraih kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tinggal selangkah lagi. Ada 3 jalur untuk bisa meraih peluang tersebut.

Ketua Umum dan Penanggung Jawab SNPMB 2024 Prof Ganeri mengatakan ketiga jalur itu adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri. Ketiganya memiliki peluang dan kuota yang berbeda.

 BACA JUGA:

“Kalau jalur prestasi atau jalur undangan atau SNBP tentunya itu adalah sesuai seleksi yang dipilih oleh sekolah. Sedangkan jalur tes tentunya ada ketentuan ketentuan yang juga berubah tahun ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SNPMB sebelumnya,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (9/12/2023).

Peluang lolos, kata dia, ditentukan sesuai jalur masing-masing. Hal itu dapat menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi nanti. Lalu berapa biayanya?

 BACA JUGA:

Peluang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

 

Berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN

Biaya ditanggung pemerintah

Kuota minimum 20%

Peluang Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT)

Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain (ditetapkan bersama oleh PTN)

Pelaksanaan Tes Menggunakan Komputer Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah

Kuota Minimum 40%

Biaya Rp200.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/624/2948333/pengumuman-registrasi-akun-snpmb-2024-dibuka-8-januari-1XraJqwcEa.jpg
Pengumuman! Registrasi Akun SNPMB 2024 Dibuka 8 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/65/2944636/asyik-libur-nataru-dengan-latihan-20-contoh-soal-snbt-2024-aTfmDfOnsO.jpg
Asyik Libur Nataru dengan Latihan 20 Contoh Soal SNBT 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2944121/snpmb-2024-bakal-digelar-apa-yang-dimaksud-anak-utul-ugm-aSaJA41x6Q.jpg
SNPMB 2024 Bakal Digelar, Apa yang Dimaksud Anak Utul UGM?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942755/ini-prediksi-rata-rata-nilai-rapor-lolos-ugm-dan-itb-snbp-2024-aKz4LcREVz.jpg
Ini Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UGM dan ITB SNBP 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942166/ini-3-jenis-soal-yang-diujikan-dalam-utbk-snbt-susah-atau-gampang-jqZKnzssT9.jpg
Ini 3 Jenis Soal yang Diujikan dalam UTBK-SNBT, Susah atau Gampang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942011/ikut-snpmb-2024-ini-strategi-jitu-pilih-universitas-dan-program-studi-me6vsMPRYs.jpg
Ikut SNPMB 2024, Ini Strategi Jitu Pilih Universitas dan Program Studi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement