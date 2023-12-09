Ikut SNPMB 2024, Cek Peluang Diterima di PTN Lewat 3 Jalur dan Biaya Tes

JAKARTA - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 akan segera digelar. Harapan dan impian bisa meraih kursi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tinggal selangkah lagi. Ada 3 jalur untuk bisa meraih peluang tersebut.

Ketua Umum dan Penanggung Jawab SNPMB 2024 Prof Ganeri mengatakan ketiga jalur itu adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Jalur Mandiri. Ketiganya memiliki peluang dan kuota yang berbeda.

“Kalau jalur prestasi atau jalur undangan atau SNBP tentunya itu adalah sesuai seleksi yang dipilih oleh sekolah. Sedangkan jalur tes tentunya ada ketentuan ketentuan yang juga berubah tahun ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SNPMB sebelumnya,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (9/12/2023).

Peluang lolos, kata dia, ditentukan sesuai jalur masing-masing. Hal itu dapat menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi nanti. Lalu berapa biayanya?

Peluang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

Berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN

Biaya ditanggung pemerintah

Kuota minimum 20%

Peluang Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT)

Berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain (ditetapkan bersama oleh PTN)

Pelaksanaan Tes Menggunakan Komputer Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah

Kuota Minimum 40%

Biaya Rp200.000