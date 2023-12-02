Mahasiswa Nostalgia Suasana Kuliah di Bandung Era 1990an Lewat Film

BANDUNG - Mahasiswa Bandung antusias menyaksikan gala premier film Selasar Kampus di Gedung Fakultas Industri Kreatif, Telkom University, Kabupaten Bandung, Jumat (1/12/2023). Tak hanya menyaksikan film tersebut, mereka pun berkesempatan bertemu langsung dengan para pemain dan sutradara film.

Film Selasar Kampus the Series ini diadaptasi dari sebuah buku novel berjudul Selasar Kampus yang ditulis oleh para alumni mahasiswa STT Telkom Teknik Industri angkatan 1993. Dalam film bergenre drama ini mengisahkan perjuangan sosok mahasiswa bernama Margie (diperankan oleh Oktavia Lisna), yang memutuskan merantau dan kampung halamannya di Pontianak untuk berkuliah di Dayeuhkolot, Bandung, pada tahun 1993.

Berbagai hal baru dan tantangan ditemui oleh Margie dan teman temannya dalam memperjuangkan kegigihan mereka menggapai mimpi mereka sepanjang berkuliah di Kampus Dayeuhkolot, Bandung. Film ini mampu menggambarkan suasana kala itu, lengkap dengan kisah horor, asmara, dan lainnya.

Gala premiere ini merupakan awal dari rangkaian promosi film yang secara resmi tayang dan dapat ditonton eksklusif hanya di MaxStream, pada Desember 2023. Produser film Selasar Kampus the Series yang sekaligus alumni mahasiswa STT Telkom angkatan 1993, Wishnu Subekti berharap, film ini menjadi sebuah tontonan yang inspiratif bagi para anak muda maupun mahasiswa untuk terus semangat dalam memperjuangkan impian dan cita-citanya selama masa kuliah.

“Kami ingin memperkenalkan sebuah kehidupan mahasiswa tahun 1993 dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda dani seluruh wilayah di Indonesia. Harapan kami tentu film ini dapat menjadi pilihan baru bagi penikmat film Indonesia,” ucap Wishnu Subekti yang juga penulis naskah dan penulis di salah satu cerita dalam novel Selasar Kampus, Sabtu (2/12/2023).

Film Selasar Kampus the Series disutradarai oleh Malik Afrian, seorang penulis dan sutradara film indie dengan banyak karya film indie nya yang berhasil meraih penghargaan dari sejumlah festival film nasional. Menurutnya, film ini tidak hanya menampilkan sebuah tontonan dengan rasa baru yang mengadaptasi latar belakang tahun 1993, tapi menampilkan tokoh yang sederhana namun begitu inspiratif bagi anak muda. Setiap karakter yang diangkat dalam tiap episodenya memiliki peran yang kuat.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses pra produksi hingga pasca produksi yang cukup panjang, sejak Mei 2023 sampai Oktober 2023, akhirnya film senes yang terdiri dari beberapa judul per-episode-nya ini rilis dan siap dinikmati oleh masyarakat secara eksklusif melalui aplikasi MaxStream,” ujar Malik Afrian.

Salah satu tantangan dalam membuat film ini adalah mencari karakter yang pas. Karena film ini bisa disebut terinspirasi dari kisah nyata yang hingga saat ini karakter dalam film masih hidup. Proses casting pun cukup panjang dengan seleksi yang ketat. Tujuannya agar mendapatkan peran yang sesuai.

Hal itu juga yang dikatakan Oktavia, menjadi tantangan tersendiri untuk memerankan tokoh yang hingga kini masih hidup. Dia pun sempat riset dan mempelajari secara langsung karakter asli yang diperankannya.

“Saya berusaha menjadi karakter sedekat mungkin dengan aslinya. Saya belajar bagaimana dia berbicara, gerak gerik, dan lainnya,” jelas dia.