Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hari Pencegahan Polusi Sedunia 2023, Jakarta Masih Jadi 10 Besar Kota Paling Berpolusi

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:29 WIB
Hari Pencegahan Polusi Sedunia 2023, Jakarta Masih Jadi 10 Besar Kota Paling Berpolusi
Jakarta masih jadi kota paling berpolusi di dunia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Setiap tanggal 2 Desember, dunia memperingati Hari Pencegahan Polusi Internasional. Momen ini menjadi refleksi sekaligus pengingat untuk masyarakat Indonesia agar tidak mencemari lingkungan. Bagaimana caranya?

Hari Pencegahan Polusi Sedunia diperingati setiap tahunnya agar masyarakat sadar bahaya polusi sangat nyata. Ini juga berkaitan dengan perubahan iklim yang memiliki dampak negatif kepada setiap individu. Maka dari itu setiap orang punya peran penting dalam mengurangi polusi.

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di kota besar seperti Jakarta harus beraktivitas dengan kondisi polusi udara yang tebal dimana-mana. Polusi udara ini tentu banyak membuat masyarakat sakit, mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga ISPA.

Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Polusi udara dapat terjadi karena aktivitas industri yang berlebihan, penggunaan kendaraan motor yang semakin banyak pembakaran sampah dan lain-lain. Untuk itu masyarakat seharusnya sadar bahaya polusi ini ada di depan mata.

 BACA JUGA:

Dikutip dari laman IQ Air, Sabtu (2/12/2023), Jakarta masuk ke dalam 10 besar kota paling berpolusi sedunia, tepatnya berada di peringkat 9. Menurut survei, Indonesia memiliki indeks kualitas udara di angka 161 yang berarti ‘tidak sehat’.

Angka ini tentu jadi bukti yang jelas masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di kota besar telah menghirup udara yang tidak sehat bahkan mendekati bahaya. Untuk menaikkan

indeks kualitas udara menjadi lebih baik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut.

Cara Meningkatkan Kualitas Udara

 

1. Menggunakan produk ramah lingkungan

Untuk mengurangi polusi udara, masyarakat dihimbau untuk menggunakan produk yang

ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan botol plastik, styrofoam, atau kantong belanja plastik.

2. Beralih menggunakan transportasi umum

Pemerintah saat ini sedang memperbanyak armada transportasi umum di berbagai wilayah

Indonesia. Untuk mencegah pencemaran udara, sebaiknya gunakan transportasi umum agar mengurangi asap kendaraan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement