HOME EDUKASI KAMPUS

ITS Rencanakan Pembangunan Zona Integritas di Semua Fakultas

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:45 WIB
ITS Rencanakan Pembangunan Zona Integritas di Semua Fakultas
ITS rencanakan pembangunan zona integritas di semua fakultas. (Foto: ITS)
A
A
A

JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) meningkatkan komitmennya terkait capaian Zona Integritas (ZI). Hal itu guna memperkuat komitmennya sebagai perguruan tinggi yang bebas dari praktik korupsi.

Salah satunya dengan pencanangan Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di semua Fakultas di lingkungan ITS, pada Rapat Kerja Pimpinan ITS di Lombok, Senin, 27 November 2023.

 BACA JUGA:

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi ITS, Prof Dr Eng Ir Ahmad Rusdiansyah MEng menjelaskan, pencanangan ini berdasar Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) Nomor 228/O/2023.

Di mana, Kemendikbudristek menetapkan seluruh unit kerja di lingkungan kerja dalam Pembangunan ZI Menuju WBK 2023. Mulai dari pencanangan, penandatanganan pakta integritas, hingga laporan inspirasi pendidikan tinggi.

 BACA JUGA:

Dalam pencanangannya, ITS kembali menargetkan delapan area perubahan meliputi perencanaan strategis, manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, serta penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur. Selain itu, penguatan pengawasan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Halaman:
1 2
