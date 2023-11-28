Tips Belajar Bahasa Jepang untuk Pemula Paling Efektif

JAKARTA - Ada beberapa tips belajar bahasa Jepang untuk pemula yang efektif sehingga bisa membuahkan hasil yang maksimal.

Mempelajari bahasa asing, terutama Jepang tentu bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan, namun terdapat beberapa cara untuk mempercepat pemahaman tentang bahasa asing yang sedang dipelajari.

Lalu, bagaimana metode yang efektif untuk mempelajari bagi para pemula? Dikutip berbagai sumber pada Selasa (28/11/2023), berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti.

1. Kenali Huruf Jepang Terlebih Dahulu

Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang mempunyai 3 sistem huruf, yakni Kanji, Katakana, dan Hiragana. Anda perlu memahami ketiganya. Alasan utamanya adalah karena pemakaian ketiga sistem aksara tersebut saling berkaitan. Bahkan, tak menutup kemungkinan kalau orang Jepang menggunakan sistem huruf yang berbeda secara bersamaan.

- Kanji: Huruf kanji merupakan jenis aksara yang tertua dalam sistem huruf Jepang. Kanji merupakan sistem aksara yang merupakan hasil adopsi dari aksara Hanzi dari Tiongkok. Hanya saja, huruf-huruf kanji punya bentuk yang lebih sederhana dibandingkan Hanzi.

- Hiragana: Berbeda dengan kanji, hiragana merupakan sistem huruf asli dari Jepang. Awalnya, hiragana hanya digunakan oleh para wanita. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaannya pun meluas dan sejak awal abad ke10, hiragana dipakai oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

- Katakana: Merupakan sistem huruf yang berfungsi sebagai pelengkap. Keberadaannya, lagi-lagi terjadi karena banyak orang Jepang yang punya kesulitan dalam memahami huruf kanji. Dalam perkembangannya, katakana dipakai oleh masyarakat Jepang dalam menuliskan kata-kata serapan.

2. Memahami Tata Bahasa Jepang

Setelah mengetahui huruf Jepang sebagai awal yang penting untuk belajar bahasa Jepang, langkah selanjutnya adalah mencari tahu tentang dasar tata bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, terdapat beberapa bentuk kalimat yang perlu diketahui seperti past, non-past, polite and plain. Selain itu, penting juga untuk mengetahui sistem penulisan dalam bahasa Jepang yang dimulai dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Mengetahui dasar tata bahasa Jepang ini sangat berguna untuk membantu pemula dalam memahami bahasa Jepang dengan lebih cepat.

3. Tonton Anime

Saat ini, Jepang menawarkan banyak anime yang sangat menarik seperti One Piece dan Naruto. Selain bermanfaat sebagai sarana hiburan, menonton anime juga bagus untuk kamu yang sedang belajar bahasa Jepang.

4. Dengarkan Podcast Berbahasa Jepang

Membiasakan diri untuk mendengar percakapan dalam bahasa Jepang akan sangat membantu proses belajar Anda. Dengan terbiasa mendengarnya dari orang Jepang asli, Anda akan terbiasa dengan cara berbicara dan struktur kalimat bahasa Jepang.

5. Dengarkan Lagu Berbahasa Jepang

Selain melalui percakapan, Anda juga bisa belajar dari mendengarkan lagu-lagu Jepang ciptaan musisi yang Anda sukai. Dengan demikian, Anda akan terhibur dengan musiknya yang asik dan sekaligus belajar bahasa Jepang.