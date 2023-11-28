Ganjar-Mahfud Canangkan Program Guru Ngaji di Aceh, Partai Perindo: Ingin Pendidik Kian Sejahtera

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki program unggulan untuk para guru ngaji. Program unggulan itu bertujuan untuk mensejahterakan guru ngaji.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengaku optimistis program tersebut dapat dilaksanakan. Sebab, bagi Ganjar-Mahfud, agama adalah nilai yang menaungi bangsa Indonesia.

"Karena agama sangat penting untuk membangun dan memperbaiki moral dan karakter anak bangsa. Maka, pasangan Ganjar- Mahfud meluncurkan program perbaikan kesejahteraan guru mengaji dan guru agama yang lain. Program itu, hari ini diluncurkan oleh Pak Mahfud MD dari wilayah paling barat Indonesia yaitu Sabang, Aceh," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Di samping itu, lanjut Yusuf, dalam konstitusi jelas tertulis kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat dan Rahmat Allah SWT. Sehingga, menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk mengurusi soal keagamaan. Pemerintah, harus memberikan dukungan dan perlindungan agar setiap rakyat dapat beribadah sesuai tuntunan agamanya masing-masing.

"Indonesia ada sampai hari ini karena limpahan rahmat dari Tuhan, maka cara bersyukur terbaik adalah dengan memperbaiki ibadah," kata Yusuf -- yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini.

Sebelumnya, Cawapres yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menjelaskan bersama Ganjar, keduanya memiliki program unggulan untuk guru ngaji di Aceh.

Program unggulan itu, kata Mahfud, akan mendata secara cermat jumlah guru ngaji di Aceh dan menyediakan dana untuk mereka.

"Maka kami sudah mencantumkan program unggulan untuk Aceh yang ditetapkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud yaitu program unggulan guru ngaji," kata Mahfud MD saat menggelar kampanye pertamanya di ujung barat Indonesia yakni di Pulau Sabang, tepatnya di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

Pasangan dari Ganjar Pranowo itu menjelaskan program tersebut sangat rasional diberikan kepada para guru ngaji karena banyak para pengajar yang gajinya di bawah UMR.

"Di Aceh kami punya catatan 1.500 guru ngaji, ustaz yang mengajar dengan penuh pengabdian, dengan gaji 60% di antara ustaz itu gajinya di bawah UMR," ucapnya.