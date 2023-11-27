Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Pede Bicara di Depan Publik dengan Ikut Lomba Keprotokolan

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |06:10 WIB
Mahasiswa <i>Pede</i> Bicara di Depan Publik dengan Ikut Lomba Keprotokolan
Mahasiswa Unpad gelar Protocol Fair 2023 (Foto: Unpad)
A
A
A

JAKARTA - Kamu gugup bicara di depan umum? Deg-degan atau gemetar? Jangan khawatir, mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) punya solusi.

Dalam meningkatkan minat dan bakat generasi muda pada bidang komunikasi dan keprotokolan, Universitas Padjadjaran dengan UKM Korps Protokoler Mahasiswa mengadakan lomba bertajuk ‘Protocol Fair 2023’ yang berlangsung pada Minggu (18/11/2023) lalu. Dalam rangkaian kegiatan bertema '“Mastering the Art of Protocol: Strategies and Best Practices”, Protocol Fair 2023 dilengkapi dengan serangkaian acara, seperti Seminar Keprotokolan, Seminar Public Speaking, Lomba MC Semiformal dan Lomba News Presenter.

Berjalannya acara ini sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 Tahun 2020 Universitas Padjadjaran terkait peningkatan proyek independen dalam rangka meraih prestasi tingkat nasional. Tidak hanya perlombaan saja, rangkaian acara dilengkapi dengan para pembicara ahli di bidangnya yang mengisi dalam seminar. Ada Kepala Subdirektorat Kunjungan Luar Negeri, Dit. Protokol Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Safrigita Novianto yang membawakan seminar tentang aturan keprotokolan bertajuk “Protocol's Role in Facilitating International Summits and Conferences".

“Protokol itu akan melekat pada kita masing-masing selama kita mempunyai pimpinan dan melayani tamu,” ujar Safrigita Novianto, dikutip Senin (27/11/2023).

Kemudian ada juga Masayu Putri, Bilingual MC & Former News Presenter iNews TV) yang juga menjadi juri lomba MC dengan memaparkan materi untuk meningkatkan skill public speaking bertajuk "Public Speaking for Advocacy, Social, Impact, and Career Growth". Kemeriahan acara bertambah setelah peserta dari berbagai universitas dan Sekolah Menengah Atas tampil pada babak final lomba MC semiformal yang digelar kembali secara luring setelah tiga tahun daring akibat pandemi Covid-19.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
