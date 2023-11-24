Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Solusi UI Atasi Stunting, Intervensi Gizi hingga Tablet Tambah Darah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:15 WIB
Solusi UI Atasi Stunting, Intervensi Gizi hingga Tablet Tambah Darah
Solusi UI untuk mengatasi balita stunting (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Akademisi memiliki peran penting untuk membantu pengentasan stunting atau balita tubuh pendek. Berbagai formula dilakukan agar stunting bisa menurun angkanya di Indonesia. Salah satunya dengan intervensi gizi.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) meresmikan platform learning center Positive Deviance Resources Center (PDRC) dan stunting resource center (SRC) sebagai sarana edukasi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia dalam upaya menekan angka stunting. Wakil Dekan Bidang Pendidikan sekaligus Ketua PDRC FKM UI, Asih Setiarini mengatakan dalam 10 tahun terakhir, stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. Sebagai akademisi, kami merasa bertanggung jawab dan perlu mengambil peran untuk dapat memfasilitasi pemberian edukasi atau pelatihan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Mengingat, tenaga kesehatan merupakan sumber rujukan informasi tentang kesehatan yang utama dan paling dipercaya oleh masyarakat," kata Asih, Jumat (24/11/2023).

Gizi dan TTD

Sementara itu, Penggagas Pengembangan Platform Learning Center PDRC FKM UI, Endang Achadi mengatakan beberapa faktor penting terkait kejadian stunting erat dengan perilaku masyarakat sehingga pemberian edukasi yang kuat berperan sangat penting dalam merubah perilaku sehat masyarakat. Berbagai program yang dilaksanakan di Indonesia sebagian besar termasuk program yang terbukti cost-effective.

 BACA JUGA:

Dalam penurunan stunting diantaranya pemberian ASI Ekslusif, makanan pendamping ASI (MPASI), suplemen vitamin A, pencegahan penyakit infeksi, imunisasi dasar lengkap, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil.

“Dan konsumsi makanan bergizi seimbang oleh ibu hamil," ucap Endang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement