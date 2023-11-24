Solusi UI Atasi Stunting, Intervensi Gizi hingga Tablet Tambah Darah

DEPOK - Akademisi memiliki peran penting untuk membantu pengentasan stunting atau balita tubuh pendek. Berbagai formula dilakukan agar stunting bisa menurun angkanya di Indonesia. Salah satunya dengan intervensi gizi.

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) meresmikan platform learning center Positive Deviance Resources Center (PDRC) dan stunting resource center (SRC) sebagai sarana edukasi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia dalam upaya menekan angka stunting. Wakil Dekan Bidang Pendidikan sekaligus Ketua PDRC FKM UI, Asih Setiarini mengatakan dalam 10 tahun terakhir, stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. Sebagai akademisi, kami merasa bertanggung jawab dan perlu mengambil peran untuk dapat memfasilitasi pemberian edukasi atau pelatihan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia.

BACA JUGA:

“Mengingat, tenaga kesehatan merupakan sumber rujukan informasi tentang kesehatan yang utama dan paling dipercaya oleh masyarakat," kata Asih, Jumat (24/11/2023).

Gizi dan TTD

Sementara itu, Penggagas Pengembangan Platform Learning Center PDRC FKM UI, Endang Achadi mengatakan beberapa faktor penting terkait kejadian stunting erat dengan perilaku masyarakat sehingga pemberian edukasi yang kuat berperan sangat penting dalam merubah perilaku sehat masyarakat. Berbagai program yang dilaksanakan di Indonesia sebagian besar termasuk program yang terbukti cost-effective.

BACA JUGA:

Dalam penurunan stunting diantaranya pemberian ASI Ekslusif, makanan pendamping ASI (MPASI), suplemen vitamin A, pencegahan penyakit infeksi, imunisasi dasar lengkap, konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil.

“Dan konsumsi makanan bergizi seimbang oleh ibu hamil," ucap Endang.