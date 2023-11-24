Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bukan Buku, Ini yang Disimpan Perpustakaan Paling Beku di Dunia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |18:22 WIB
Bukan Buku, Ini yang Disimpan Perpustakaan Paling Beku di Dunia
Ini perpustakaan paling beku di dunia (Foto: Wikimedia Commons)
JAKARTA - Perpustakaan biasanya menyimpan buku. Namun di Denmark, ada sebuah perpustakaan yang justru menyimpan bongkahan es batu.

Di Kopenhagen, Denmark, sebuah freezer raksasa menyimpan jawabannya karena menyimpan balok-balok es dengan kenangan akan atmosfer ribuan tahun yang lalu. Ice Core Repository adalah perpustakaan atau arsip besar yang selesai dibangun pada Januari 2020 dan menampung balok-balok es sepanjang 15 mil (25 kilometer). Material tersebut dikumpulkan dari wilayah kutub, terutama dari Greenland, termasuk enam inti es dalam dari EGRIP, NEEM, NGRIP, GRIP, DYE-3, dan Camp Century.

Gudang ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, menampung 40.000 balok es yang ditumpuk dalam kotak-kotak besar di deretan rak yang panjang. Menurut profesor glasiologi Jorgen Peder Steffensen dari Universitas Kopenhagen, arsip ini menyimpan perubahan iklim prasejarah, kumpulan aktivitas manusia dalam 10.000 tahun terakhir.

Sampel beku di dalam fasilitas tersebut unik karena terdiri dari salju terkompresi, bukan air es. Seluruh ruang udara di antara kepingan salju terperangkap sebagai gelembung di dalamnya, sedangkan udara di dalam gelembung tersebut seumuran dengan es seperti dilansir dari Science Times, Jumat (24/11/2023).

Ruang depan gudang sama dengan ruang baca perpustakaan. Di sinilah para ilmuwan memeriksa es yang diambil dari perpustakaan utama atau ruang penyimpanan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan sangat cepat. Suhu di ruang depan dijaga pada -0,4 derajat Fahrenheit (-18 derajat Celsius), sedangkan ruang penyimpanan dijaga pada -22 derajat Fahrenheit (-30 derajat Celsius).

