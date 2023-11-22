Inilah Tanda-Tanda Ikan Cupang Siap Kawin

JAKARTA - Inilah tanda-tanda ikan cupang siap kawin. Fakta dari karakteristik ikan cupang perlu diperhatikan terutama bagi pemelihara ikan hias cantik yang satu ini.

Ikan cupang adalah ikan hias yang cukup populer dengan beragam spesies yang bervariasi terutama pada bentuk dan warna cantik yang memikat. Namun, sebagai hewan peliharaan, penting bagi pemilik untuk tahu karakteristik penting sang hewan, termasuk proses reproduksi.

Berikut akan diulas mengenai tanda-tanda ikan cupang siap untuk kawin dan bereproduksi yang akan dijelaskan dalam artikel di bawah ini:

Tanda-Tanda Ikan Cupang Siap Kawin

Saat siap kawin, ikan cupang memiliki beberapa tanda atau ciri yang cukup terlihat secara signifikan terutama pada pola perilaku serta bentuk tubuh mereka. Tak hanya itu, ikan cupang betina dan jantan memiliki cukup perbedaan saat siap kawin.

Apabila siap kawin, cupang betina akan menunjukkan tanda pada perubahan perilaku mereka, yaitu gerak-gerik yang cenderung lebih aktif dari biasanya. Selanjutnya, ikan cupang betina akan membuat beberapa gelembung atau buih dan merekahkan insang mereka lebih lebar.

Tak jauh berbeda, ikan cupang jantan juga akan membuat buih gelembung saat siap berkembang biak. Namun, gelembung tersebut berfungsi sebagai sarang untuk telur sehingga ikan cupang jantan akan sering terlihat berada di bawah sarang gelembung sembari menunggu ikan betina untuk dikawini.

Setelah telur keluar, ikan cupang jantan akan memasukkan telur-telur tersebut ke dalam sarang gelembung yang lembab dan kaya oksigen bagi bayi-bayinya dengan menggunakan mulutnya. Ikan jantan akan setia berada di bawah sarang untuk melindungi telur dari potensial bahaya.