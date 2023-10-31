7 Fakta Unik Ikan Cupang, yang Agresif dan Menang Kompetisi

Suka melihat keunikan ikan cupang? Biasanya ikan ini memiliki penggemar yang cukup setia. Cupang juga menjadi salah satu ikan yang sering ikut dalam kontes atau dipertandingkan.

Bentuk unik, warna-warni yang cantik, daya tahan tubuh yang baik membuat berbagai kalangan ini memelihara ikan sehingga menjadi pehobi yang profesional. Ikan cupang memiliki sifat yang agresif terhadap ikan cupang lain. Cupang bisa saja menyerang cupang yang lain.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), ada berbagai fakta unik tentang cupang yang wajib diketahui. Di satu sisi, sebagai ikan cupang menjadi komoditas yang begitu mahal. Berikut fakta unik tentang ikan cupang.

Fakta Menarik Ikan Cupang

1. Punya Nama Lain

Ikan ini juga dikenal sebagai ikan betta, memiliki warna yang cerah dan indah. Mereka sering terlihat berenang sendirian di dalam toples bening atau akuarium.

2. Siripnya Indah

Ikan cupang memiliki sirip yang berkibar bergelombang saat mereka berenang di dalam air, menambah keindahan mereka. Ikan cupang memiliki bentuk tubuh yang unik dan beragam. Beberapa varietas memiliki sirip panjang dan indah, sementara yang lain memiliki tubuh yang pendek dan kompak.

3. Berasal dari Asia Tenggara

Ikan cupang berasal dari wilayah Asia Tenggara, terutama Thailand. Mereka dapat ditemukan di sawah, parit drainase, dan genangan air lainnya.

4. Gesit dan Agresif

Ikan cupang memiliki kepribadian yang menarik. Mereka gesit dan saling menyerang. Jika punya 2 atau lebih, lebih baik ditempatkan di tempat terpisah.