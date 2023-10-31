Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Fakta Unik Ikan Cupang, yang Agresif dan Menang Kompetisi

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:20 WIB
7 Fakta Unik Ikan Cupang, yang Agresif dan Menang Kompetisi
Fakta unik ikan cupang (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Suka melihat keunikan ikan cupang? Biasanya ikan ini memiliki penggemar yang cukup setia. Cupang juga menjadi salah satu ikan yang sering ikut dalam kontes atau dipertandingkan.

Bentuk unik, warna-warni yang cantik, daya tahan tubuh yang baik membuat berbagai kalangan ini memelihara ikan sehingga menjadi pehobi yang profesional. Ikan cupang memiliki sifat yang agresif terhadap ikan cupang lain. Cupang bisa saja menyerang cupang yang lain.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), ada berbagai fakta unik tentang cupang yang wajib diketahui. Di satu sisi, sebagai ikan cupang menjadi komoditas yang begitu mahal. Berikut fakta unik tentang ikan cupang.

Fakta Menarik Ikan Cupang

1. Punya Nama Lain

Ikan ini juga dikenal sebagai ikan betta, memiliki warna yang cerah dan indah. Mereka sering terlihat berenang sendirian di dalam toples bening atau akuarium.

2. Siripnya Indah

Ikan cupang memiliki sirip yang berkibar bergelombang saat mereka berenang di dalam air, menambah keindahan mereka. Ikan cupang memiliki bentuk tubuh yang unik dan beragam. Beberapa varietas memiliki sirip panjang dan indah, sementara yang lain memiliki tubuh yang pendek dan kompak.

 BACA JUGA:

3. Berasal dari Asia Tenggara

Ikan cupang berasal dari wilayah Asia Tenggara, terutama Thailand. Mereka dapat ditemukan di sawah, parit drainase, dan genangan air lainnya.

4. Gesit dan Agresif

Ikan cupang memiliki kepribadian yang menarik. Mereka gesit dan saling menyerang. Jika punya 2 atau lebih, lebih baik ditempatkan di tempat terpisah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement