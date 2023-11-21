Ini Penjelasan Ilmiah Nyamuk Wolbachia Viral Bisa Redakan Demam Berdarah

JAKARTA - Belakangan ramai seputar nyamuk aedes aegepty berteknologi wolbachia yang telah disebar di beberapa daerah untuk menekan penyebaran demam berdarah (dengue). Wolbachia adalah bakteri hasil rekayasa genetik untuk meredam penyebaran demam berdarah (DBD).

Muncul dugaan bahwa nyamuk ini berbahaya karena mengandung bakteri hasil rekayasa genetik Apa sebenarnya nyamuk wolbachia? Bagaimana keamanannya? dan Benarkah berbahaya bagi tubuh dan lingkungan?

Dalam akun Instagram Kementerian Kesehatan dan akun @drningz, dikutip Selasa (21/11/2022), dijelaskan berbagai manfaat dan apa itu bakteri wolbachia. Seperti apa sih?

Fakta Nyamuk Wolbachia

1. Tidak Berbahaya

Bakteri wolbachia tidak berbahaya dan tidak menginfeksi manusia. Bakteri ini tidak menyebabkan manusia menjadi sakit.

2. Hidup di Dalam Serangga

Wolbachia hidup di dalam sel serangga dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui telur.