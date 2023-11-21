Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Penjelasan Ilmiah Nyamuk Wolbachia Viral Bisa Redakan Demam Berdarah

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:00 WIB
Ini Penjelasan Ilmiah Nyamuk Wolbachia Viral Bisa Redakan Demam Berdarah
Ini penjelasan ilmiah tentang nyamuk Wolbachia (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Belakangan ramai seputar nyamuk aedes aegepty berteknologi wolbachia yang telah disebar di beberapa daerah untuk menekan penyebaran demam berdarah (dengue). Wolbachia adalah bakteri hasil rekayasa genetik untuk meredam penyebaran demam berdarah (DBD). 

Muncul dugaan bahwa nyamuk ini berbahaya karena mengandung bakteri hasil rekayasa genetik Apa sebenarnya nyamuk wolbachia? Bagaimana keamanannya? dan Benarkah berbahaya bagi tubuh dan lingkungan?

 BACA JUGA:

Dalam akun Instagram Kementerian Kesehatan dan akun @drningz, dikutip Selasa (21/11/2022), dijelaskan berbagai manfaat dan apa itu bakteri wolbachia. Seperti apa sih?

Fakta Nyamuk Wolbachia

1. Tidak Berbahaya

Bakteri wolbachia tidak berbahaya dan tidak menginfeksi manusia. Bakteri ini tidak menyebabkan manusia menjadi sakit.

 BACA JUGA:

2. Hidup di Dalam Serangga

 

Wolbachia hidup di dalam sel serangga dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui telur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement