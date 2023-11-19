Pelajar Usung Semangat Toleransi Beragama dengan Bersih-Bersih Rumah Ibadah

JAKARTA - Para pelajar diedukasi tentang makna toleransi beragama. Mereka menghargai perbedaan dengan menghormati perbedaan beragama salah satunya lewat rumah ibadah.

Sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika, salah satu sekolah di kecamatan Pituruh, kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yakni SMAN 10 Purworejo punya cara unik tanamkan sikap toleransi kepada para siswanya. Mereka melakukan kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh tanggal 16 November.

Para siswa SMAN 10 yang multiagama diajak untuk peduli terhadap tempat-tempat ibadah di sekitar lingkungan sekolah. Mereka diajak untuk membersihkan tempat ibadah gereja dan masjid.

Uniknya para siswa muslim diajak untuk membersihkan gereja dan siswa non muslim membersihkan masjid di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan, siswa-siswi SMAN 10 Purworejo untuk berperan dalam memupuk semangat toleransi di lingkungan sekolah.

Kepala Cabang Dinas Wilayah VIII Jateng Maryanto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pendidikan toleransi dalam mendukung kehidupan beragama yang harmonis. Melalui kegiatan seperti ini tidak hanya membersihkan tempat ibadah tetapi juga membersihkan hati dari prasangka dan intoleransi toleransi antar umat beragama harus ditanamkan sejak anak-anak duduk di bangku sekolah. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak agar kedepannya dapat menerapkan nilai-nilai toleransi di masyarakat.