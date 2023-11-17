Mana yang Harus Dibayar Jemaah Haji, BPIH atau Bipih? Ini Perbedaannya

JAKARTA - Mana yang harus dibayar jemaah haji untuk berangkat ibadah haji ke Tanah Suci?

Sebab, ada banyak istilah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang terkadang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, termasuk jemaah haji. Salah satunya terkait biaya haji, misalnya, dikenal istilah BPIH, Bipih dan nilai manfaat.

Lalu apa perbedaannya? Berikut ini ulasannya yang disampaikan Staf Khusus Menag bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo.

Wibowo mengatakan, penjelasan istilah ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

1. BPIH

BPIH adalah singkatan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dijelaskan, BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 44 menyebutkan bahwa BPIH bersumber dari Bipih (biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jemaah), anggaran pendapatan dan belanja negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bipih

Sementara Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih, kata Wibowo, adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

3. Nilai Manfaat

Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

4. Dana Efisiensi

Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Kalau kemarin Kemenag mengusulkan biaya haji 2024 rata-rata sebesar Rp105 juta, maka itu adalah BPIH. Sedangkan yang harus dibayar langsung oleh jemaah itu namanya Bipih," kata Wibowo Prasetyo di Bogor, Kamis (16/11/2023).