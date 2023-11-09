Koleksi Karya Seniman Muda Jadi Inspirasi Mahasiswa Seni Rupa

JAKARTA - Para seniman tanah air terinspirasi dengan karya seni anak muda berbakat di tanah air. Salah satunya datang dari dua seniman muda tanah air, Yoga Pratama dan Sunny Gho.

Seniman Indonesia itu menelurkan ide dan membuka kesempatan untuk para seniman muda bersinar lewat karya di Jakarta Illustration and Creative Arts Fair (JICAF) 2023. Acara ini menjadi wadah dalam mempresentasikan karya dari para seniman dan ilustrator se-Asia Tenggara.

Kemajuan zaman membuat karya seni juga ikut berkembang. Saat ini, tren seni ilustrasi 2D, 3D, hingga 4D banyak diminati oleh anak muda. Ajang JICAF ini juga akan didominasi oleh karya Art Prints (seni cetak) dari para ilustrator yang bisa dibeli dengan harga variatif. Pemikiran untuk membuat wadah pengenalan karya bagi para seniman muda ini diprakarsai oleh Yoga yang berpartisipasi di sebuah acara sejenis di Kuala Lumpur, Malaysia.

Acara JICAF ini akan menggandeng 75 seniman se-Asia Tenggara mulai hari ini, Kamis (9/11/2023) hingga 19 November 2023 mendatang di Astha District 8, Jakarta. Selain ajang pengenalan karya, acara ini dapat menambah relasi dan pengunjung bisa bertemu secara langsung oleh para seniman. Untuk para anak kuliah di bidang seni, acara ini mungkin akan memberi banyak inspirasi dan relasi yang kuat.

“Kita bisa ngobrol langsung, ketemu artisnya, koleksi karyanya, dan berinteraksi. Experience seperti itu sebenarnya yang ingin dihadirkan di JICAF ini,” kata Yoga Pratama selaku Program Director JICAF.

Dari penuturan kedua direktur JICAF ini di Jakarta, Rabu (8/11/2023), latar belakang perhelatan para ilustrator ini juga diawali dengan banyaknya seniman dan ilustrator asal Indonesia yang namanya sudah mendunia, sudah bekerjasama dengan perusahaan besar dunia tetapi belum pernah buka pameran di Indonesia karena kurang dikenal.

“Ilustrator Indonesia waktu pandemi itu benar-benar mendunia banget. Diakui dimana-mana, termasuk di Amerika Serikat. Waktu itu kan pamer karyanya digital (Twitter dan Instagram),” kata Sunny Gho, Creative Director JICAF.

Memiliki nama besar di luar negeri belum tentu punya nama di negeri sendiri. Ungkapan tersebut sering terjadi oleh para seniman Indonesia. Maka dari itu adanya JICAF ini juga ingin membuat para seniman lebih dikenal di negeri sendiri.