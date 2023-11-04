Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perkembangan AI dalam Pendidikan, Ada Robot Mampu Deteksi Cuaca dan Buang Sampah

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:15 WIB
AI bermanfaat di dunia pendidikan untuk perkembangan robot (Foto: Rio Adryawan)
JAKARTA – Dunia pendidikan semakin memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Salah satunya dalam pembuatan robot. Kini AI semakin dibutuhkan di berbagai bidang baik untuk bisnis, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, beberapa perguruan tinggi di Indonesia saat ini sudah memfokuskan perkembangan AI sejak beberapa tahun terakhir ini. Ketua Tim Robot for Mission Indonesia, Janto V Sulungbudi mengungkapkan bahwa kehidupan manusia kedepannya akan melekat dengan AI.

“Saya yakin pasti semuanya akan larinya ke artificial intelligence,” ucapnya dalam acara pelatihan nasional coding dan robot di Universitas Tarumanagara, Minggu (5/11/2023).

Janto mengatakan di Indonesia sudah terlihat banyak pelajar yang membuat AI robot untuk membantu kehidupan masyarakat. Salah satunya robot yang mendeteksi cuaca.

“Ada AI robot yang bisa deteksi cuaca diberbagai daerah, itukan ngebantu masyarakat,” katanya.

Dia juga mengatakan perkembangan terkini ada AI robot yang membantu masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan warna sampahnya. Tidak hanya itu, bahkan ada AI robot yang mampu mendeteksi angka dan tingkat kematangan suatu buah.

Halaman:
1 2
