SEKOLAH

Dari Mana Datangnya Cicak di Rumah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:23 WIB
Cicak (Foto: Youtube)
JAKARTA- Mengupas dari mana datangnya cicak di rumah yang biasa mengganggu manusia. Lantaran, hewan reptil ini selalu menjadi hama rumah yang sejatinya membahayakan kesehatan dikarenaka mengandung banyak bakteri Salmonella.

Lantas dari mana datangnya cicak di rumah ? Melansir Pest Cure, pada dasarnya hewan reptil ini berasal dari lingkungan di luar rumah.

Saat rumah berada di lingkungan yang merupakan habitat cicak, maka besar kemungkinan akan masuk ke dalam rumah.

Ada beberapa penyebab kenapa cicak tiba-tiba masuk dan tinggal di dalam rumah. Alasan utamanya adalah karena banyak sumber makanan bagi cicak.

Saat ada banyak makanan, tumpahan lengket, ataupun sampah di dalam rumah, itu akan mengundang serangga terbang. Serangga inilah yang mengundang cicak untuk datang.

Halaman:
1 2
