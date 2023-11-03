Ternyata Kerbau di India Lebih Populer Dibanding Artis Bollywood

JAKARTA - Siapa artis Bollywood kesukaan kamu? Tak banyak orang yang mengetahui bahwa produsen susu terbesar dunia adalah India. Hal ini tidak terlepas dari jumlah populasi sapi dan kerbau di India yang mencapai 200 juta ekor. Karena itu, kerbau justru lebih populer dibanding artis Bollywood lho.

Menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah India, lebih dari 50 persen susu yang dihasilkan di India berasal dari susu kerbau yang jumlahnya mencapai 108 juta ekor. Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor menyebutkan dengan jumlah yang sangat besar itu, menjadikan India sebagai negara dengan populasi kerbau terbanyak di dunia. Sekitar 57 persen dari populasi kerbau global. India memiliki paling tidak 13 jenis kerbau yang sangat unik dan diakui oleh dunia.

“Salah satu jenis kerbau unggul yang dikenal dunia sebagai penghasil susu adalah kerbau Murrah. Rata-rata, produksi susu per hari per ekor kerbau Murrah mencapai 7 liter. Bahkan, di antara populasi kerbau Murrah di India, terdapat kelompok yang sangat unggul yang mampu menghasilkan hingga 21 liter susu per hari per ekor,” ujar Prof Ronny dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (3/11/2023).

“Susu kerbau memang sangat unik. Konsistensinya lebih kental karena mengandung lemak susu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu sapi. Di samping itu, dengan iklim yang sangat khas, yaitu iklim tropis, kerbau lebih tahan penyakit jika dibandingkan dengan sapi,” katanya.

BACA JUGA:

Kerbau Jantan Kalahkan Artis Bollywood

Menurut Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University itu, kerbau merupakan salah satu komoditas ekspor yang sangat penting bagi India. Selain produk susunya, sumbangan pendapatan dari ekspor daging kerbau mencapai 80 persen dari total daging yang diekspor. Menjadikannya sebagai komoditas ekspor utama India mengalahkan nilai ekspor beras basmati. Untuk menggambarkan popularitas kerbau di India, Prof Ronny mengambil contoh Yuvraj, seekor kerbau jantan yang popularitasnya mengalahkan aktor dan artis Bollywood.

“Harga semen beku Yuvraj lebih mahal 10 kali lipat jika dibandingkan dengan harga semen beku kerbau unggul lainnya di India. Satu dosis semen beku Yuvraj dihargai sebesar Rp 90 ribu,” kata Prof Ronny.

Dalam sekali ejakulasi, Yuvraj dapat menghasilkan sekitar 600 dosis sperma yang masing-masing dosis mengandung sekitar 20 juta sperma. Maka, sekali ejakulasi Yuvraj menghasilkan uang sebesar Rp 54 juta!

“Yuvraj juga merajai kontes ternak dan untuk setiap juara yang diraihnya memperoleh hadiah uang sebesar Rp 78 juta. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Yuvraj meraih juara,” ujar Prof Ronny.