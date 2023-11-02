Ganjar Pranowo Punya Kepribadian Sanguinis-Koleris, Apa Artinya untuk Pemimpin?

JAKARTA - Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 memiliki kombinasi kepribadian sanguinis-koleris yang menonjol. Sifat-sifat ini tampak dalam interaksinya dengan masyarakat dan keterampilannya dalam kepemimpinan.

Sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, Ganjar menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip politik yang diyakininya.

Sebagaimana kata Mahfud MD, Calon Wakil Presiden pendamping dirinya, mengakui bahwa Ganjar memiliki keberanian dalam mengakomodasi kritik dan ketidaksempurnaan, serta gigih dalam memajukan program pembangunan yang efektif.

“Saya yakin Ganjar adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki keberanian. Dia bersedia memperbaiki ketidaksempurnaan, menerima kritik, dan gigih dalam memperjuangkan prinsip-prinsip politik yang dianggapnya benar," ungkap Mahfud, Cawapres 2024.

Kecenderungan Ganjar untuk menginap di rumah warga saat berkampanye juga menunjukkan kedekatannya dengan rakyat. Tindakan ini menandakan kesatupaduan antara dirinya sebagai pemimpin dan rakyat seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut Ganjar mampu berbaur dengan masyarakat.

"Maka kampanye Pak Ganjar Pranowo nanti itu akan sangat unik, karena beliau akan tinggal di rumah-rumah penduduk dan ini sebagai kesatupaduan antara pemimpin dan rakyat," ungkap Hasto.

Dengan begitu, Ganjar mampu membangun hubungan yang kuat dan saling melebur dengan masyarakat, sebuah langkah strategis yang menggambarkan kesediaannya untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyat secara langsung.

Selain itu, dalam interaksi dengan anak-anak, Ganjar menunjukkan sikap yang ramah, lucu, dan mudah diajak komunikasi. Hal ini tergambar bahwa dirinya merupakan seseorang yang luwes, santai, dan mampu menjadi pemimpin yang mengasyikkan.

Dalam wawancara yang pernah dilakukannya dengan reporter cilik semasa menjadi Gubernur Jawa Tengah, Suami dari Siti Atikoh tersebut menunjukkan kesabaran dan kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai moral secara sederhana. Sikapnya yang santai dan keakraban dengan anak-anak juga menandakan kemampuannya dalam membangun hubungan emosional yang kuat.

“Pak Ganjar lucu, asyik diajak ngobrol,” kata Janeta, salah satu reporter cilik yang pernah mewawancarai Ganjar Pranowo.

Arti Penting Kepribadian Sangunis-Koleris bagi Ganjar Pranowo

Kombinasi kepribadian sanguinis-koleris Ganjar Pranowo membawa konsekuensi penting untuk seorang pemimpin. Kepribadiannya yang ramah dan mudah bergaul, ditambah dengan keberanian dan ketegasannya, mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat.