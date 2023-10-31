Ini Contoh Surat Lamaran Kerja, Mudah!

JAKARTA – Contoh surat lamaran kerja perlu kamu pahami, terlebih lagi jika kalian ingin melamar pekerjaan dalam waktu dekat. Dalam mempersiapkan surat lamaran pekerjaan, tentunya kalian harus melampirkan pelbagai persyaratan yang ada. Seperti CV, beberapa portofolio, dan sebagai macamnya.

Tapi di antara semua itu, surat lamaran pekerjaan merupakan pengantar yang baik untuk melamar pekerjaan, di mana nantinya akan ada kualifikasi pelamar dan beberapa identitas diri yang singkat. Perlu diketahui bahwa surat memiliki 10 bagian yang perlu ada untuk menjadi surat lamaran pekerjaan, dimulai dari tempat dan tanggal surat pengirim atau pelamar, perihal surat yang menjelaskan tujuan surat, lampiran berkas yang dibawa bersamaan dengan surat tersebut dan nama dan alamat surat penerima.

Jika tadi hanya pembukanya saja, isi suratnya akan lebih banyak mengenai informasi diri, tempat pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, posisi yang dilamar, dan berbagai macam informasi spesifik yang sesuai dengan posisi yang ingin dilamar. Penutup surat ini berisi antusiasme pelamar, menutup salam dan memberikan tanda tangan dan nama yang jelas.

Setelah mengetahui strukturnya, berikut adalah salah satu contoh surat lamaran yang baik dan benar seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023). Seperti apa ya?