Ini Dia 3 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia

JAKARTA - Tertarik kuliah jurusan hukum? Ingin jadi pengacara atau notaris tapi masih bingung kampus mana yang terbaik dalam jurusan hukum.

Berikut daftar 10 universitas di Indonesia yang berada di peringkat 10 besar terbaik berdasarkan jurusan hukum di universitasnya. Untuk memilih universitas, pasti salah satu faktor dalam menentukan universitasnya adalah peringkat untuk melihat kualitasnya.

Dikutip dari EduRank, Senin (30/10/2023), salah satu lembaga penentu peringkat universitas-universitas dunia ini juga membuat daftar universitas terbaik di Indonesia. EduRank juga membuat daftar berdasarkan kategori bidang hukum.

Selain warga negara Indonesia, banyak juga warga negara asing yang masuk ke universitas di bawah ini karena memiliki sistem pendidikan yang bagus. Berikut ini daftar kampus terbaik di Indonesia untuk jurusan hukum yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendaftarkan kuliah, terutama jika ingin masuk ke jurusan hukum.

Kampus Hukum Terbaik di Indonesia

1. Universitas Indonesia

Di urutan teratas, Universitas Indonesia menempati urutan pertama universitas dengan jurusan hukum di Indonesia. Universitas yang berada di kota Depok ini adalah universitas yang memiliki Fakultas Hukum tertua di Indonesia. Di Asia, UI menempati urutan 87 dan di dunia berada di urutan 596.

2. Universitas Gadjah Mada

Di urutan 2 ada universitas yang berada di Yogyakarta. Universitas ini masuk ke peringkat 2 di Indonesia dengan jurusan Hukum. Tidak heran, universitas ini juga melahirkan tokoh-tokoh hukum di negara. Di Asia, UGM menempati urutan 127 dan 767 di dunia.