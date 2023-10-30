Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia 3 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |11:35 WIB
Ini Dia 3 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia
Kampus hukum terbaik di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tertarik kuliah jurusan hukum? Ingin jadi pengacara atau notaris tapi masih bingung kampus mana yang terbaik dalam jurusan hukum.

Berikut daftar 10 universitas di Indonesia yang berada di peringkat 10 besar terbaik berdasarkan jurusan hukum di universitasnya. Untuk memilih universitas, pasti salah satu faktor dalam menentukan universitasnya adalah peringkat untuk melihat kualitasnya.

 BACA JUGA:

Dikutip dari EduRank, Senin (30/10/2023), salah satu lembaga penentu peringkat universitas-universitas dunia ini juga membuat daftar universitas terbaik di Indonesia. EduRank juga membuat daftar berdasarkan kategori bidang hukum.

Kampus Hukum Terbaik (Foto: Okezone)

Selain warga negara Indonesia, banyak juga warga negara asing yang masuk ke universitas di bawah ini karena memiliki sistem pendidikan yang bagus. Berikut ini daftar kampus terbaik di Indonesia untuk jurusan hukum yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendaftarkan kuliah, terutama jika ingin masuk ke jurusan hukum.

 BACA JUGA:

Kampus Hukum Terbaik di Indonesia

1. Universitas Indonesia

Di urutan teratas, Universitas Indonesia menempati urutan pertama universitas dengan jurusan hukum di Indonesia. Universitas yang berada di kota Depok ini adalah universitas yang memiliki Fakultas Hukum tertua di Indonesia. Di Asia, UI menempati urutan 87 dan di dunia berada di urutan 596.

 

2. Universitas Gadjah Mada

Di urutan 2 ada universitas yang berada di Yogyakarta. Universitas ini masuk ke peringkat 2 di Indonesia dengan jurusan Hukum. Tidak heran, universitas ini juga melahirkan tokoh-tokoh hukum di negara. Di Asia, UGM menempati urutan 127 dan 767 di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement