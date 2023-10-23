Ternyata Mendidik Anak Perempuan dan Laki-Laki Itu Berbeda Lho

JAKARTA - Pola asuh orangtua dalam mendidik anaknya memiliki gaya yang berbeda. Pendekatan parenting atau pola asuh berbasis gender ternyata penting untuk diterapkan kepada buah hati. Sebab, anak laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda.

Lewat program Komunikasih, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie kembali menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pesona Pondok Kopi, Jakarta Timur. Peserta merupakan seorang Ibu-Ibu dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RPTRA Pesona Pondok Kopi dan anaknya dengan rentang usia 13-17 tahun. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Oktober 2023 dengan topik Parenting Style Berbasis Gender.

Menurut Ketua Pelaksana CSR Komunikasih, Dianingtyas Murtanti Putri menyatakan Parenting Style Berbasis Gender bertujuan agar orangtua, khususnya seorang Ibu memiliki cara atau pola komunikasi interpersonal sesuai karakter sang anak. Karena anak laki-laki berbeda dengan perempuan.

“Anak laki-laki dan perempuan berbeda. Secara sosial, anak lebih memiliki keterbukaan dengan teman daripada orangtua,” katanya dalam keterangan resmi kepada Okezone, Senin (23/10/2023).

Materi pembelajaran dalam Parenting Style Berbasis Gender tidak hanya menjelaskan hubungan hubungan antara ibu dan anak dalam keluarga, tetapi juga cara keduanya terpapar informasi. Media massa saat ini begitu masif menuntut siapapun mengolah informasi dengan cuma-cuma.