Profil Universitas Islam Indonesia, Almamater Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Profil Universitas Islam Indonesia, almamater Mahfud MD, menarik untuk disimak. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga dikenal sebagai Alumnus Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dia mengawali karir di dunia akademis sebagai dosen di fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta sejak tahun 1984 Mahfud MD merupakan kelahiran Sampang, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Mahfud MD pernah menduduki beberapa jabatan penting di pemerintahan Indonesia, antara lain Menteri Pertahanan, pada 2000 - 2001. Selain itu, Mahfud MD juga seorang menjabat koordinator bidang politik dan keamanan (Menko Polhukam).

Dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu, (18/10/2023), Mahfud MD mempunyai latar belakang di bidang hukum dan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum Ketatanegaraan. Di UII, sambil menunggu persetujuan beasiswa, Mahfud berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Sastra (Jurusan Sastra Arab) UGM. Terlanjur betah di Fakultas Hukum, Mahfud memutuskan meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dirangkapnya dengan kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada Jurusan Sastra Arab.

Profil Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan universitas bertaraf internasional yang berkomitmen terhadap keunggulan dan nilai-nilai keislaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah. Didirikan pada 8 Juli 1945, dan memiliki sejarah lebih dari 70 tahun. UII bertujuan mencetak pemimpin masa depan melalui program pendidikan unggul yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

UII menjunjung tinggi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber kebenaran dan keberkahan mutlak bagi alam semesta. Mendukung cita-cita luhur dan sakral Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Universitas berupaya untuk menghasilkan cendekiawan Muslim yang taat, beretika, dan terampil yang berpengetahuan luas dalam praktik dan mengamalkan ilmu.