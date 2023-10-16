Apakah Suara Ultrasonik 20.000Hz Bisa Usir Nyamuk? Cek Faktanya

JAKARTA- Mengulas apakah suara ultrasonik 20.000Hz bisa usir nyamuk. Hal ini seiring memiliki frekuensi lebih tinggi dari batas pendengaran manusia, yaitu di atas 20000 Hz.

Penelitian menunjukan bahwa beberapa spesies nyamuk memiliki kemampuan mendengar frekuensi lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, konsep penggunaan suara ultrasonik sebagai metode pengusiran nyamuk muncul.

Melansir Earth Easy, Senin (16/10/23) tidak ada bukti ilmiah bahwa suara ultrasonik bisa usir nyamuk. Peneliti tidak menemukan perbedaan signifikan antara area pengujian dengan menggunakan ultrasonik dan area tanpa ultrasonik.

Penelitian lain menunjukkan bahwa perangkat elektronik ultrasonik yang mengklaim mengendalikan nyamuk dengan suara justru meningkatkan tingkat gigitan. Artinya suara ultrasonik 20000Hz sangat tidak efektif untuk mengusir nyamuk.

Bart Knols, seorang entomologis yang merupakan ketua dewan penasihat Dutch Malaria Foundation juga mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa suara ultrasonik dapat mengusir nyamuk.