NASA Temukan 2 Bukti Baru Melacak Keberadaan Alien

JAKARTA - Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration (NASA) menemukan titik terang tentang bukti keberadaan alien. Dua unsur menarik dari sampel asteroid Bennu yang telah mereka terima beberapa waktu lalu. Kemungkinan hal itu menjadi bukti bahwa alien benar adanya.

Dalam sampel asteroid itu terdapat dua unsur yang sangat mudah ditemukan di Bumi yakni karbon dan air. Diketahui sampel asteroid Bennu telah sampai ke Bumi menggunakan pesawat antariksa nirawak, OSIRIS-REx. Pesawat itu telah lama berada di asteroid Bennu dan mengambil sampel yang kini sudah tersimpan di ruangan khusus Johnson Space Center, Houston, Amerika Serikat.

Saat diteliti ternyata NASA berhasil menemukan unsur yang sangat menarik yakni karbon dan air. Dante Lauretta, peneliti utama OSIRIS REx mengatakan penemuan unsur karbon dan air di sampel asteroid Bennu merupakan kabar yang menggembirakan. Sampel yang menurut dia adalah rahasia kuno alam sementar itu akan memberikan gambaran mendalam tentang asal usul tata surya.

Menurutnya asteroid yang kaya karbon dan air seperti Bennu memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan planet Bumi. Asteroid itu menurutnya bisa mengirimkan komponen-komponen penting ke Bumi muda yang membantunya menjadi planet yang mampu menampung air dan mendukung kehidupan seperti yang kita lihat saat ini. Menurut mereka air yang terkandung dalam tanah liat seperti yang ada di Bennu memunculkan lautan, danau, dan sungai di Bumi.

"Ini baru puncak gunung es kosmik dari misteri tata surya karena masih banyak informasi lain yang akan segera bermunculan," jelas Dante Lauretta.

Hal ini juga diamini oleh situs Times Now News dikutip Senin (16/10/2023) yang mengatakan bahwa penemuan ini akan jadi sebuah momen penting untuk mengungkap misteri yang saat ini selalu membayangi semua. Misteri apakah manusia memang tinggal sendirian di tata surya ini atau memang ada makhluk lainnya.