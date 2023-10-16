Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

NASA Temukan 2 Bukti Baru Melacak Keberadaan Alien

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |11:00 WIB
NASA Temukan 2 Bukti Baru Melacak Keberadaan Alien
NASA temukan bukti baru terkait alien pada asteroid (Foto: Times Now News)
A
A
A

 

 

JAKARTA - Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration (NASA) menemukan titik terang tentang bukti keberadaan alien. Dua unsur menarik dari sampel asteroid Bennu yang telah mereka terima beberapa waktu lalu. Kemungkinan hal itu menjadi bukti bahwa alien benar adanya.

Dalam sampel asteroid itu terdapat dua unsur yang sangat mudah ditemukan di Bumi yakni karbon dan air. Diketahui sampel asteroid Bennu telah sampai ke Bumi menggunakan pesawat antariksa nirawak, OSIRIS-REx. Pesawat itu telah lama berada di asteroid Bennu dan mengambil sampel yang kini sudah tersimpan di ruangan khusus Johnson Space Center, Houston, Amerika Serikat.

Saat diteliti ternyata NASA berhasil menemukan unsur yang sangat menarik yakni karbon dan air. Dante Lauretta, peneliti utama OSIRIS REx mengatakan penemuan unsur karbon dan air di sampel asteroid Bennu merupakan kabar yang menggembirakan. Sampel yang menurut dia adalah rahasia kuno alam sementar itu akan memberikan gambaran mendalam tentang asal usul tata surya.

Menurutnya asteroid yang kaya karbon dan air seperti Bennu memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan planet Bumi. Asteroid itu menurutnya bisa mengirimkan komponen-komponen penting ke Bumi muda yang membantunya menjadi planet yang mampu menampung air dan mendukung kehidupan seperti yang kita lihat saat ini. Menurut mereka air yang terkandung dalam tanah liat seperti yang ada di Bennu memunculkan lautan, danau, dan sungai di Bumi.

"Ini baru puncak gunung es kosmik dari misteri tata surya karena masih banyak informasi lain yang akan segera bermunculan," jelas Dante Lauretta.

Hal ini juga diamini oleh situs Times Now News dikutip Senin (16/10/2023) yang mengatakan bahwa penemuan ini akan jadi sebuah momen penting untuk mengungkap misteri yang saat ini selalu membayangi semua. Misteri apakah manusia memang tinggal sendirian di tata surya ini atau memang ada makhluk lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028545/kenapa-burung-gereja-tidak-boleh-dipelihara-CVGpHnBIrL.jpg
Kenapa Burung Gereja Tidak Boleh Dipelihara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/65/3028533/jangan-dibuang-limbah-cangkang-telur-bisa-diolah-jadi-pupuk-organik-wFG6pR61ne.jpg
Jangan Dibuang! Limbah Cangkang Telur Bisa Diolah Jadi Pupuk Organik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/624/2950424/studi-otak-manusia-lebih-efisien-dan-unggul-dibandingkan-ai-ketika-belajar-ZFMwgg5JJE.jpeg
Studi: Otak Manusia Lebih Efisien dan Unggul Dibandingkan AI Ketika Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/624/2920112/fisikawan-punya-ide-nyeleneh-ingin-kirim-dna-ke-bulan-untuk-alien-RNmrn4Qj9D.jpg
Fisikawan Punya Ide Nyeleneh, Ingin Kirim DNA ke Bulan untuk Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/65/2918938/ahli-biologi-temukan-virus-vampir-cemari-tanah-dan-tanaman-lS3ycOTfUp.jfif
Ahli Biologi Temukan Virus Vampir Cemari Tanah dan Tanaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/624/2918240/peneliti-temukan-oksigen-mungkinkah-ada-kehidupan-di-planet-venus-7uDkdmGmTK.jpg
Peneliti Temukan Oksigen, Mungkinkah Ada Kehidupan di Planet Venus?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement