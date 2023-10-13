Vision+ Academy Onboardings, Ajak Generasi Muda Rasakan Experience Langsung di Dunia Kerja

JAKARTA – Vision+ baru saja meresmikan sebuah program terbaru yang bernama Vision+ Academy pada 9 Oktober 2023,

Ini adalah sebuah program internship yang dikhususkan untuk mencari SDM terbaik untuk merasakan pengelaman bekerja secara langsung.

Ini merupakan batch pertama dari program Vision+ Academy dan para kandidat yang mendaftarkan dirinya, akan melalui beberapa tahapan.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, pada batch pertama, ada ada 493 pelamar dari banyak universitas terbaik di Indonesia, dan yang lolos screening awal sejumlah 200 orang dan setelah masuk ketahap interview dengan user yang berpengalam pada bidangnya, dipilihlah 19 orang terbaik untuk menempati posisi yang dibutuhkan.

“Program Vision+ Academy ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa atau pun fresh graduate mendapatkan mentorship, pelatihan dan project kerja secara nyata,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat (13/10/2023).