Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Vision+ Academy Onboardings, Ajak Generasi Muda Rasakan Experience Langsung di Dunia Kerja

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:12 WIB
Vision+ Academy Onboardings, Ajak Generasi Muda Rasakan <i>Experience</i> Langsung di Dunia Kerja
Vision+ Academy, Ajak Generasi Muda Rasakan Experience Langsung di Dunia Kerja
A
A
A

JAKARTA Vision+ baru saja meresmikan sebuah program terbaru yang bernama Vision+ Academy pada 9 Oktober 2023,

Ini adalah sebuah program internship yang dikhususkan untuk mencari SDM terbaik untuk merasakan pengelaman bekerja secara langsung.

Ini merupakan batch pertama dari program Vision+ Academy dan para kandidat yang mendaftarkan dirinya, akan melalui beberapa tahapan.

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, pada batch pertama, ada ada 493 pelamar dari banyak universitas terbaik di Indonesia, dan yang lolos screening awal sejumlah 200 orang dan setelah masuk ketahap interview dengan user yang berpengalam pada bidangnya, dipilihlah 19 orang terbaik untuk menempati posisi yang dibutuhkan.

“Program Vision+ Academy ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa atau pun fresh graduate mendapatkan mentorship, pelatihan dan project kerja secara nyata,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement