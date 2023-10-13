Benarkah Pelihara Burung Perkutut Bawa Hoki? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Benarkah pelihara burung perkutut bawa hoki? Ini penjelasannya.

Burung perkutut adalah salah satu burung yang diminati oleh para pecinta burung untuk dijadikan hewan peliharaan. Selain bulu yang indah, burung perkutut juga memiliki kicauan yang merdu.

Menurut mitos, burung perkutut yang cocok dengan tuan atau pemiliknya dapat membawa keberuntungan yang berlimpah. Tak jarang pula, banyak yang memelihara burung ini karena diyakini bisa membawa hoki atau keberuntungan bagi siapa saja yang memelihara.

Namun, burung perkutut diyakini juga erat kaitannya dengan kekuatan gaib. Mitos lain dari burung ini, jika berkicau pada waktu tertentu, akan memberi pertanda bahwa ada bencana yang akan datang.

Tak sedikit yang penasaran yang percaya dengan keberuntungan dari memelihara burung perkutut. Ada beberapa jenis burung perkutut yang diyakini masuk ke jenis burung diatas. Dilansir dari Hewanpedia, Sabtu (14/10/2023), berikut ini beberapa daftarnya.

BACA JUGA:

Jenis Burung Perkutut

1. Perkutut Gedhong Mengo

Burung perkutut jenis ini diyakini akan mendatangkan keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi yang memeliharanya. Burung ini berkicau pagi saat matahari terbit. Burung ini juga diyakini dapat mendatangkan harta yang melimpah bagi pemiliknya.

2. Perkutut Sri Mangepel

Perkutut ini diyakini akan membuat keluarga yang memelihara selalu sehat dan mengabulkan cita-cita yang diharapkan. Burung ini sangat dipelihara baik juga oleh para petani. Ciri-ciri burung ini adalah kedua kakinya berwarna putih.