3 Fakta Menarik Unpar, Kampus Jingga Berperan pada Arena Pemilihan Presiden

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo telah menerima undangan untuk berbagi gagasan dengan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) di Bandung melalui sebuah sesi kuliah umum.

Unpar, yang dikenal atas prestasi alumni-alumninya yang cemerlang, juga telah mengundang kandidat-kandidat Calon Presiden 2024 lainnya untuk interaksi serupa. Namun, hingga saat ini, hanya Ganjar Pranowo yang telah mengiyakan undangan tersebut.

BACA JUGA:

Selain sejarah prestisiusnya dalam mencetak lulusan-lulusan yang berprestasi, Unpar memiliki sejumlah ciri khas yang patut diperhatikan. Lantas apa saja fakta menarik tentang Kampus Jingga dari Cimbeleuit ini? Mari kita jelajahi!

Fakta Menarik Tentang Unpar, Panggung Politik 3 Calon Presiden

1. Pionir Perguruan Tinggi Katolik

Fakta pertama datang dari pendirian Unpar sebagai pengagas atau pionir perguruan tinggi katolik pertama.

Di tahun 1955, dua sahabat, Mgr. Arnst dan Mgr. Geise, mewujudkan impian para umat Katolik di Indonesia dengan mendirikan sebuah perguruan tinggi. Mereka bertekad untuk memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan bangsa, dan itulah awal dari Akademi Perniagaan Parahiangan.

Akademi tersebut kemudian mengalami perubahan nama menjadi Perguruan Tinggi Sosio Ekonomi (PTSE) Parahiangan. Dalam perubahan ini, para pendiri Unpar, terutama dalam konteks Jawa Barat, memikul tanggung jawab besar untuk memajukan ilmu pengetahuan.

BACA JUGA:

Pada tahun 1958, PTSE Parahiangan mulai berevolusi dengan pendirian fakultas-fakultas baru seperti hukum, sosial, dan teknik. Akhirnya, di tahun 1962, perguruan tinggi ini kembali berganti nama menjadi Universitas Katolik Parahyangan.

Perjalanan waktu mengubah akademi bisnis kecil menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi terkemuka dengan tujuh fakultas, menawarkan tujuh belas program studi tingkat diploma dan sarjana, serta sekolah pascasarjana yang mengelola sepuluh program magister dan empat program doktoral.

2. Prestasi UKM Mahasiswa yang Meroket

Fakta lainnya datang dari Unit Kegiatan Mahasiswa atau (UKM) yang menjadi tempat mahasiswa menyalurkan minat dan bakatnya di kampus.

Salah satu contoh prestasi yang mencolok adalah pencapaian tim Seven Summits Expedition Mahitala sebagai pelopor dalam menguasai tujuh puncak tertinggi di dunia, mewakili Indonesia.

Selain itu ada UKM Paduan Suara Mahasiswa telah meraih berbagai kemenangan dalam kompetisi berkelas internasional dan UKM Lingkung Seni Tradisional yang berperan aktif dalam mempromosikan seni tradisional Indonesia kepada panggung global.

Tidak ketinggalan, berbagai UKM beladiri dan olahraga dari Unpar juga telah mengukir prestasi di ajang kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional.