Mengapa Orang Terlalu Cerdas Disebut Kutu Buku atau Cupu?

JAKARTA - Pernahkah kamu memperhatikan penampilan dan gaya dari orang sekitarmu? Penampilan seseorang biasanya mempengaruhi sifat dan perilaku yang dimiliki. Contohnya, orang yang cerdas cenderung memiliki ciri khas penampilan yang berbeda dan sering disebut dengan istilah kutu buku atau cupu dalam bahasa gaul.

Orang yang cerdas kadang punya ciri khas penampilan dan gaya yang aneh. Tak jarang dari mereka juga kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar hingga orang-orang sekitarnya menamai sebagai ‘nerd’ atau aneh. Ungkapan di Indonesia biasanya dijuluki ‘cupu’ atau kutu buku.

BACA JUGA:

Faktanya, dilansir dari Difference Between, Kamis (12/10/2023) bukan berarti orang yang dicap demikian memiliki sifat atau kepribadian serupa. Singkatnya, orang nerd tidak selalu pintar dan orang yang cerdas tidak selalu jadi kutu buku. Istilah nerd dan cerdas biasa dipakai untuk mendeskripsikan seseorang, tetapi kedua kata ini bukanlah sinonim.

Kata nerd merujuk pada seseorang yang berperilaku canggung di sekitar orang lain dan kurang pandai bergaul. Orang nerd juga identik menyukai mata pelajaran teknik, komputer, permainan, buku, komin, dan lain-lain.

BACA JUGA:

Minat yang mereka miliki begitu kuat sehingga orang lain sering menilai obsesif. Menyebut seseorang sebagai nerd juga biasanya menyiratkan bahwa orang tersebut memiliki pakaian, rambut, dan lain-lain yang tidak bergaya, terutama karena mereka tidak terganggu dengan gaya penampilannya, dan malah

Seorang yang dicap nerd juga biasanya memiliki penampilan, pakaian atau rambut yang tidak bergaya. Biasanya orang-orang seperti itu tidak merasa aneh atau terganggu dengan penampilannya sehari-hari. Mereka lebih memilih fokus dengan kesukaan atau hobinya.