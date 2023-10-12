Apa Itu Ulat Sagu? Bekal Siswa SD yang Viral Diejek Guru

JAKARTA – Seorang siswa SD mendadak viral karena membawa bekal ulat sagu. Dan bekal itu diejek oleh sang guru dengan mengucapkan kalimat yang kurang baik. Apa sih ulat sagu itu?

Nyatanya, ulat sagu sudah jauh sering dipakai oleh masyarakat Indonesia bagian timur untuk menjadi santapan sehari-harinya. Ulat sagu ini bisa diolah menjadi sate ataupun langsung dimakan secara langsung. Hewan ini justru menyimpan banyak nutrisi yang baik untuk tubuh kita lho!

Berdasarkan data dari Data Komposisi Pangan Indonesia, dalam 100 gram ulat sagu mengandung 5,8 gram protein, 2,8 gram serta dan nutrisi lainnya seperti kalsium, zinc dan sejumlah kandungan kecil vitamin E. Jika dibandingkan dengan telur, perbedaan proteinnya dengan satu butir telur hanya berbeda 0,2 gram saja. (telur memiliki 6 gram protein)

Selain dengan protein yang tinggi, ulat sagu juga memberikan manfaat lainnya untuk Kesehatan kita juga loh! Salah satunya adalah untuk memperkuat tulang dan gigi. Dengan protein yang tinggi dan mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Nutrisi tersebut akan membantu memperkuat tulang dan gigi.