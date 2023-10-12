Ternyata Inilah Arti Burung Gereja Masuk ke Rumah

JAKARTA - Ternyata inilah arti burung gereja masuk ke rumah. Fakta unik ini perlu kamu ketahui, ditambah lagi dengan mitos-mitos seputar burung gereja. Semuanya kembali ke masing-masing individu apakah ingin percaya atau tidak.

Burung gereja memang sangat sering berterbangan. Walaupun kita tahu lingkungan di Jakarta membuat burung gereja menjadi sedikit daripada biasanya.

Bagi sebagian masyarakat, burung gereja masuk rumah dipercaya membawa pesan khusus. Tentu saja hal ini berkaitan dengan kepercayaan terhadap mitos yang masih kental di kalangan masyarakat Indonesia.

Arti Burung Gereja Masuk Rumah

Yang pertama, jika mendengar suara kicauan burung gereja di sekitar rumah, diyakini sebagian masyarakat sebagai tandanya akan kedatangan tamu dari jauh. Yang kedua adalah burung gereja bisa memberi tahu bahwa akan ada bencana dan yang ketiga adalah mendatangkan rezeki yang tak terduga.