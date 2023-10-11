4 Sifat Unik Capybara yang Menggemaskan, Nomor 3 Tak Disangka

JAKARTA - Gemas melihat hewan Capybara yang disebut Masbro? Mereka unik dan baik hati. Hewan ini selalu bikin jatuh cinta dengan sifat uniknya.

Dilansir dari Pop Science, Rabu (11/10/2023), capybara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia yang dapat ditemukan di sebelah timur Pegunungan Andes dan tepi sungai di Amerika Tengah dan Selatan dari Panama hingga Argentina. Apa saja keunikan mereka?

Sisi Unik Capybara

1. Hidup di Genangan Air dan Rawa

Karena mereka semi-akuatik seperti berang-berang dan kuda nil, kapibara biasanya hidup di tepi kolam, rawa, rawa, atau di mana pun terdapat genangan air.

2. Habitat Semakin Berkurang

Diketahui semakin merambah wilayah manusia karena habitat mereka semakin berkurang. Hewan pengerat itu selalu ada, namun tetap tersembunyi. Beberapa kebun binatang di Amerika Serikat, termasuk Kebun Binatang dan Kebun Raya Cincinnati (juga rumah bagi beberapa kuda nil terkenal), Kebun Binatang Southwick di Massachusetts, dan Taman dan Kebun Binatang Cape May County di New Jersey, juga merupakan rumah bagi beberapa spesimen yang menggemaskan.

3. Melarikan Diri dari Anaconda

Mereka juga disebut “babi air” atau “capys” dan bahkan dapat bertahan di bawah air selama lebih dari lima menit untuk melarikan diri dari predator seperti anaconda dan jaguar. Anaconda merupakan ular raksasa yang berada di Amerika Selatan.