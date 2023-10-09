Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Terkuak Sifat Asli Capybara, Hewan Unik yang Disebut Masbro

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |12:26 WIB
Terkuak Sifat Asli Capybara, Hewan Unik yang Disebut Masbro
Ternyata ini sifat asli Capybara mas bro (Foto: Britannica)
JAKARTA - Jika melihat hewan capybara, apa yang kamu pikirkan? Sosoknya yang unik dan lucu membuat siapa saja merasa gemas.

Di Indonesia, hewan ini juga dipanggil dengan sebutan Masbro. Bagaimana sih sifat aslinya?

Dilansir dari Coconut, Senin (9/10/2023), capybara adalah mamalia yang mungkin paling terkenal sebagai hewan pengerat terbesar di dunia. Namun jauh dari habitat aslinya di Amerika Selatan, capybara menjadi terkenal di Indonesia dengan nama lain: masbro.

Laman Know Your Meme memiliki entri rinci tentang fenomena Masbro yang ditulis oleh seorang pengguna bernama JustOrdinaryMan (yang telah mengirimkan sejumlah artikel menarik dan telah diteliti dengan baik tentang meme Indonesia). Kombinasi capybara dan masbro terbukti menjadi bahan meme yang ampuh, menyebar begitu viral.

