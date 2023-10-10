Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ngeri, Ahli Temukan Jarum Bersarang Bertahun-tahun di Otak Nenek 80 Tahun

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:15 WIB
Ngeri, Ahli Temukan Jarum Bersarang Bertahun-tahun di Otak Nenek 80 Tahun
Jarum ditemukan di otak nenek (Foto: The Independent)
RUSIA - Sebuah penemuan tak terduga muncul dari salah satu nenek berusia 80 tahun asal Rusia. Ditemukan nenek tersebut hidup dengan jarum sepanjang 1 cm menancap di kepala tepatnya otak nenek tersebut. Belum diketahui pasti penyebab jarum tersebut menancap di kepalanya.

Jarum tersebut ditemukan setelah peninjauan lebih lanjut dengan CT-Scan. Dokter menduga jarum tersebut berada di kepalanya karena orang tuanya gagal membunuh saat masih menjadi janin. Diprediksi jarum suntik tersebut sengaja tidak dicabut sejak janin bertumbuh, sebab ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan janin kedepannya karena berada di tempat yang vital.

“Kasus seperti itu selama bertahun-tahun masa krisis pangan bukan hal yang jarang terjadi,” kata Departemen Kesehatan wilayah Sakhalin, dikutip dari sciencealert.com, Selasa (10/10/2022).

Selama perang dunia 2, Uni Soviet dilanda krisis pangan. Banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan san dilanda kelaparan berkepanjangan. Sehingga banyak kasus kriminal termasuk percobaan pembunuhan janin.

Kasus pembunuhan janin seperti ini kerap dilakukan pada zaman perang dunia 2 karena rata-rata yang hidup dengan jarum di anggota tubuhnya lahir di masa perang dunia 2 Saat metode membunuh bayi dengan cara ini dilakukan untuk menyembunyikan bukti kejahatan.

