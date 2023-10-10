Mengenal Claudia Goldin, Profesor Harvard Raih Nobel Ekonomi 2023

JAKARTA - Claudia Goldin, seorang profesor di Harvard, dianugerahi Hadiah Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi, hadiah terakhir pada musim Nobel tahun ini. Goldin menjadi wanita ketiga yang dianugerahi penghargaan tersebut sejak didirikan pada tahun 1968 oleh bank sentral Swedia.

Dilansir dari NPR, Selasa (10/10/2023), Goldin merupakan seorang spesialis di bidang ketenagakerjaan dan sejarah ekonomi, adalah wanita ketiga yang menerima penghargaan tersebut dalam sejarah. Penghargaan Ekonomi diciptakan pada tahun 1968 oleh bank sentral Swedia dan secara resmi dikenal sebagai Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel.

BACA JUGA:

Pemenang tahun lalu adalah mantan Ketua Federal Reserve Ben Bernanke, Douglas W. Diamond dan Philip Dybvig atas penelitian mereka mengenai kegagalan bank yang membantu membentuk respons agresif Amerika terhadap krisis keuangan tahun 2007-2008. Hanya dua dari 92 penerima penghargaan ekonomi yang merupakan perempuan.

Hadiah Nobel untuk sains, sastra, perdamaian

Seminggu yang lalu, Katalin Karikó keturunan Hongaria-Amerika dan Drew Weissman dari Amerika memenangkan Hadiah Nobel di bidang kedokteran. Hadiah fisika diberikan pada hari Selasa kepada fisikawan Prancis-Swedia Anne L’Huillier, ilmuwan Prancis Pierre Agostini, dan Ferenc Krausz kelahiran Hongaria.