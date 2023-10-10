Mengapa Burung Bangau Tak Bisa Bersuara? Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA - Mengapa burung bangau tidak bisa bersuara? Siapa yang sangka burung bangau yang dikenal dengan paruhnya yang besar ternyata merupakan burung yang tidak bersuara.

Mengapa burung bangau tak bersuara? Dan bagaimana cara burung bangau berkomunikasi?

Secara fisik burung bangau merupakan jenis burung yang hidup di wilayah yang cenderung dekat dengan air.

Mempunyai postur bongsor, kaki dan leher jenjang, serta paruh yang besar, kuat, dan panjang. Dengan bentuk fisik demikian menjadikan bangau cukup mudah untuk memangsa makanan kesukaan yaitu ikan-ikan kecil dilaut, kerang, katak, dan serangga.

Namun tidak seperti burung-burung lain yang mampu berkicau, burung bangau nyatanya tidak mampu mengeluarkan suara.

Dilansir dari beberapa sumber, Rabu (11/10/2023) penyebab dari burung bangau tidak mampu mengeluarkan kicauan atau suara karena burung bangau tidak mempunyai organ pita suara yang dinamakan syrinx.

Beberapa pendapat ahli juga menyatakan bahwa burung bangau sebenarnya memiliki organ syrinx, namun akibat tidak berkembang secara sempurna menyebabkan bangau hanya dapat mengeluarkan suara kecil dan cenderung tidak sering mengeluarkan suaranya.

Selama ini bagaimana cara burung bangau berkomunikasi dengan sesamanya? Biasanya burung bangau akan mengatup-aktifkan paruhnya, atau mengadu paruhnya dengan pasangannya. Di mana bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti 'tek-tek'.

Dengan begitu secara tidak langsung cara utama burung bangau berkomunikasi yaitu dengan menggunakan pergerakan tubuh yang dikombinasikan dengan sebuah aksi atau gerakan tubuh tertentu untuk berkomunikasi. Seperti mengepakan sayapnya atau paruhnya.

Walaupun tidak memiliki suara yang indah seperti burung-burung lain, namun burung bangau memiliki keindahannya tersendiri yang banyak disukai oleh banyak orang.