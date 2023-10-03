10 Dasa Darma Pramuka dan Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

JAKARTA - Dasa darma Pramuka merupakan nilai-nilai kepramukaan yang dapat diterapkan saat dalam kegiatan Pramuka maupun kehidupan sehari-hari. Bagi para anggota ataupun yang pernah ikut kegiatan Pramuka, tentu tidak asing dengan nilai-nilai yang tercantum dalam dasa darma Pramuka.

Dasa darma Pramuka adalah aturan hidup yang ditetapkan dalam kegiatan Pramuka. Azas-azas yang terdapat di dalamnya berisi mengenai bagaimana aturan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ada 10 dasa darma Pramuka yang wajib diketahui. Dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (3/10/2023), berikut ini dasa darma Pramuka yang perlu diketahui dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

10 Dasa Darma Pramuka

1. Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penerapan poin pertama ini, seorang pramuka sejati harus selalu beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengingat dan menyembah agama yang diakui di Indonesia, serta menjalankan perintah agama.

2. Cinta Alam dan Kasih Sayang Sesama Manusia

Penerapan poin kedua ini adalah memelihara alam dan ciptaan Tuhan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak alam dan bertindak semena-mena. Selain itu juga harus menyayangi sesama manusia dengan tidak berbuat jahat atau keji yang menyakiti satu sama lain.

3. Patriot yang Sopan dan Ksatria

Dalam penerapan poin yang ketiga ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan seperti bersikap sopan kepada yang lebih tua, menghormati sesama, dan sikap kesatria juga berarti mau mengakui kekalahan dan memiliki rasa hormat.

4. Patuh dan Suka Bermusyawarah

Poin keempat ini mengharuskan kita untuk mematuhi perintah dan peraturan yang ada. Selain itu seorang pramuka harus menepati janji dan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Rela Tolong Menolong dan Tabah

Setiap anggota pramuka harus saling tolong-menolong tanpa membedakan golongan, suku, ras, dan agama karena semua manusia adalah sama. Selain itu sifat yang harus ditanam adalah